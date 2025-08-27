Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray, Wilfried Singo'yu KAP'a bildirdi!

Sarı-kırmızılı renklere gönül vermiş taraftarların günlerce beklediği haber geldi. Galatasaray, Monaco forması giyen savunma oyuncusu Wilfried Singo'nun transferini KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılı renklere gönül vermiş taraftarların günlerdir beklediği haber geldi.

GALATASARAY WILFRIED SINGO TRANSFERİNİ DUYURDU

Galatasaray, Monaco forması giyen savunma oyuncusu Wilfried Singo'nun transferini KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

