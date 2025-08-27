Galatasaray, Wilfried Singo'yu KAP'a bildirdi!
Spor Haberleri
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Sarı-kırmızılı renklere gönül vermiş taraftarların günlerce beklediği haber geldi. Galatasaray, Monaco forması giyen savunma oyuncusu Wilfried Singo'nun transferini KAP'a bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
