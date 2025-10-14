TFF, Berke Özer için kararını verdi! Men cezası uygulanacak mı?

TFF, Bulgaristan maçı sonrasında kampı izinsiz terk eden kaleci Berke Özer'e bir men cezası uygulamayacak. TFF yönetiminin genç oyuncuyu kazanma adına bir yıla kadar men cezası kararını yürürlüğe koymayacağı öğrenildi.

MEN CEZASIYLA KARŞI KARŞIYAYDI

Berke, TFF tarafından PFDK’ya sevk edilse, disiplin talimatında yer alan “Millî müsabakaya mazeretsiz katılmamak” maddesinden iki aydan bir yıla kadar men cezasıyla karşı karşıya kalacaktı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı’nın Bulgaristan karşısında elde ettiği 6-1’lik galibiyetin ardından, genç kaleci Berke Özer’in kampı izinsiz terk ettiğini açıklamıştı.

TFF, Berke Özer’in izinsiz olarak kampı terk ettiğini duyururken, genç kaleci açıklama yaparak teknik ve idari ekip bilgisi dahilinde gerçekleştiğini söyledi.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

"BERKE ÖZER İZİNSİZ OLARAK KAMPTAN AYRILDI"

"A Millî Takımımızın kalecilerinden Berke Özer, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır.

Geçmişte defaatle ifade edildiği gibi, Millî Takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Millî Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Bu doğrultuda disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir."

BERKE ÖZER'İN CEVABI

"Maç kadrosunu gördüğümde, yapılan görüşmelerin anlamsız olduğunu ve kararların performans odaklı olmadığını fark ettim. Kampın moralini etkilememek adına, İstanbul’a dönüşte teknik ekibe düşüncelerimi ilettim ve izni dahilinde kamptan ayrıldım. Bu karar hiçbir arkadaşımı hedef almıyor. Benim için önemli olan adaletli bir düzenin içinde yer almak. Yaşanan süreci ve açıklamanın üslubunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum"