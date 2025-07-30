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Osimhen saat kaçta İstanbul'a gelecek? Sarı-kırmızılı taraftarlar heyecan içinde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Osimhen saat kaçta İstanbul&#039;a gelecek? Sarı-kırmızılı taraftarlar heyecan içinde
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Galatasaray, Nijeryalı forvet Victor Osimhen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar yıldız golcünün 30 Temmuz Çarşamba günü İstanbul’a geleceği saati sabırsızlıkla bekliyor. Gözler Atatürk Havalimanı'nda.

Galatasaray sezonun en ses getiren transferinde nihayet mutlu sona ulaşıyor. Sarı-kırmızılı takım Victor Osimhen’in bonservisi için Napoli ve oyuncu cephesiyle anlaşma sağladı. Nijeryalı yıldızın 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü İstanbul’a geleceği açıklandı. Peki Osimhen saat kaçta İstanbul’a gelecek? Sarı-kırmızılı taraftarlar merakla bekliyor.

Osimhen saat kaçta İstanbul'a gelecek? Sarı-kırmızılı taraftarlar heyecan içinde - 1. Resim

OSİMHEN SAAT KAÇTA İSTANBUL'A GELECEK?

Osimhen'in Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacağı tarih henüz netleşmedi. Öte yandan yıldız forvetin 30 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerine doğru İstanbul'a varacağı belirtiliyor. Taraftarların gözü ise Atatürk Havalimanı'nda.

Osimhen saat kaçta İstanbul'a gelecek? Sarı-kırmızılı taraftarlar heyecan içinde - 2. Resim

OSİMHEN TRANSFERİNİN MALİYETİ NE KADAR?

Galatasaray, Victor Osimhen için toplam 75 milyon avroluk bonservis bedeli ödeyecek. Bu rakamın 40 milyon avrosu peşin, geri kalan 35 milyon avro ise 2026 yılına kadar iki taksit halinde ödenecek. 

Osimhen saat kaçta İstanbul'a gelecek? Sarı-kırmızılı taraftarlar heyecan içinde - 3. Resim

OSİMHEN İLE HANGİ ŞARTLARDA ANLAŞMAYA VARILDI?

Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşmaya göre Osimhen her sezon 16 milyon avro maaş alacak. Ayrıca Osimhen’in 2027 yılına dek Serie A’ya geri dönmeyeceğine dair bir taahhüt maddesi de sözleşmede yer aldı.

Osimhen saat kaçta İstanbul'a gelecek? Sarı-kırmızılı taraftarlar heyecan içinde - 4. Resim

OSİMHEN GALATASARAY FORMASIYLA SAHAYA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Galatasaray, 2 Ağustos Cumartesi günü Nef Stadyumu’nda İtalya temsilcisi Lazio ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Teknik heyet ve yönetim, Osimhen’in bu mücadelede taraftarların karşısına çıkması için hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar şimdiden büyük bir heyecan yaşıyor.

Osimhen saat kaçta İstanbul'a gelecek? Sarı-kırmızılı taraftarlar heyecan içinde - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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