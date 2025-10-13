Bridgerton 4. sezon ne zaman? Netflix yeni sezon tarihini duyurdu

Netflix'in Bridgerton dizisinin dördüncü sezonu hakkında beklenen açıklama geldi. Uzun süredir merak edilen yayın tarihi netleşti. Benedict Bridgerton’ın hikayesini merkeze alacak bu sezon, 2026 yılı başında izleyici ile buluşacak.

BRİDGERTON 4. SEZON NE ZAMAN?

Netflix’in resmi açıklamasına göre Bridgerton 4. sezon, 2026 yılında yayımlanacak. 4. sezon 1. kısım 29 Ocak, 2. kısım 26 Şubat’ta yayınlanacak.

BRİDGERTON 4. SEZON KİMİN HİKAYESİ?

Yeni sezon, Bridgerton ailesinin ikinci oğlu Benedict Bridgerton’ın hikayesine odaklanacak. Dizinin önceki sezonlarında geri planda kalan karakter bu kez merkezde yer alacak.

BRİDGERTON 4. SEZON OYUNCULARI

Benedict rolünü yine Luke Thompson üstleniyor. Thompson’a bu sezon Yerin Ha eşlik edecek. Ha, dizide Benedict’in karşısında yer alacak olan Sophie Baek karakterine hayat verecek.

Dizide ayrıca Jonathan Bailey, Simone Ashley, Nicola Coughlan ve Luke Newton gibi isimler de yer almaya devam edecek. Yeni sezonda birkaç yeni karakterin dahil olması da bekleniyor. Netflix, Lady Araminta ve kızları Rosamund ile Posy’nin hikayeye dahil olacağını doğruladı.

YENİ SEZON HAKKINDA BİLİNENLER

Dizinin yapımcısı Shonda Rhimes, her sezonun bir Bridgerton kardeşine odaklanacağını daha önce açıklamıştı. Rhimes, “Her karakterin kendi hikayesi olacak ve her biri farklı bir duygusal tona sahip olacak,” diyerek dizinin uzun vadeli planına dikkat çekmişti.

Yeni sezon, ilk kez sonbahar atmosferinde geçecek. Yapım ekibi, sıcak tonlar ve döneme özgü görsel detaylarla hikayeyi hem tanıdık hem de taze bir estetikle izleyiciye sunmayı hedefliyor.