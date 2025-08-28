Galatasaray yeni transferini resmen duyurdu! İşte Stephane Singo'nun maliyeti

Galatasaray, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Stephane Singo'nun transferini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda, AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, Monaco kulübüne bonservis bedeli olarak 30 milyon 769 bin avro ödeneceği belirtildi. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 10'luk bölümü AS Monaco kulübüne ödenecek.

Sözleşmenin süresi ve futbolcunun alacağı ücretle ilgili, "Futbolcu ile 2025-2026 Futbol Sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 4 milyon 800 bin avro garanti ücret ödenecektir." denildi.