Raphael Onyedika Galatasaray’a gelecek mi? Raphael Onyedika istatistikleri ve piyasa değeri

Raphael Onyedika Galatasaray’a gelecek mi merakla takip ediliyor. Galatasaray, orta saha hattını güçlendirmek adına önce İlkay Gündoğan ve ardından Yves Bissouma gibi isimlerle ilgilenmişti. Ancak hem maaş beklentileri hem de sağlık durumları nedeniyle bu planlar gerçekleşmedi. Gelişmelerin ardından 24 yaşındaki Raphael Onyedika, sarı-kırmızılı takımın öncelikli hedefi haline geldi.

RAPHAEL ONYEDİKA GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Galatasaray, orta saha transferinde önemli bir hedefi gündemine aldı. Club Brugge forması giyen Nijeryalı ön libero Raphael Onyedika, Galatasaray’ın gündeminde. Kulübün, Onyedika için menajeriyle temasa geçtiği ve şartlarını sorduğu iddia edildi. Ancak şu aşamada Belçika ekibiyle resmi görüşmelerin başlamadığı ifade ediliyor.

RAPHAEL ONYEDİKA İSTATİSTİKLERİ

Raphael Onyedika bugüne kadar 261 resmi maça çıktı. Çıktığı karşılaşmalarda 15 gol atan ve 11 asist yapan Nijeryalı oyuncu, ön libero pozisyonunda görev yapıyor. Nijerya Milli Takımı formasıyla 17 kez sahaya çıkan genç futbolcu, milli takımda 1 gol kaydetti.

RAPHAEL ONYEDİKA PİYASA DEĞERİ

Onyedika’nın güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Defansif orta saha olarak görev yapan Raphael Onyedika Galatasaray'ın gündeminde.

RAPHAEL ONYEDİKA HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Onyedika ön libero olarak oynuyor. Savunma katkısı, pas dağıtımı ve top kapma yeteneği ile dikkat çeken Raphael Onyedika Galatasaray'ın radarında.

RAPHAEL ONYEDİKA NERELİ?

Raphael Onyedika, Nijerya doğumludur. Profesyonel kariyerine Nijerya kulübü FC Ebedei’de başladıktan sonra 2019 yılında Danimarka temsilcisi Midtjylland’a bedelsiz olarak transfer oldu. 2022 yılında 9,5 milyon euro bonservis bedeliyle Belçika ekibi Club Brugge’e katıldı.