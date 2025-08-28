Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Raphael Onyedika Galatasaray’a gelecek mi? Raphael Onyedika istatistikleri ve piyasa değeri

Raphael Onyedika Galatasaray’a gelecek mi? Raphael Onyedika istatistikleri ve piyasa değeri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Raphael Onyedika Galatasaray’a gelecek mi? Raphael Onyedika istatistikleri ve piyasa değeri
Galatasaray, Transfer, Orta Saha, Club Brugge, Nijerya, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, orta saha transferinde yeni bir hedef belirledi. Daha önce Yves Bissouma’yı kadrosuna katmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, oyuncunun sağlık sorunları ve mental durumuna dair endişeler nedeniyle bu transferden vazgeçti. Bunun üzerine Galatasaray yönetimi rotasını Belçika’ya çevirdi ve Club Brugge forması giyen Nijeryalı ön libero Raphael Onyedika gündeme geldi. Raphael Onyedika Galatasaray’a gelecek mi sorusu gündemde!

Raphael Onyedika Galatasaray’a gelecek mi merakla takip ediliyor. Galatasaray, orta saha hattını güçlendirmek adına önce İlkay Gündoğan ve ardından Yves Bissouma gibi isimlerle ilgilenmişti. Ancak hem maaş beklentileri hem de sağlık durumları nedeniyle bu planlar gerçekleşmedi. Gelişmelerin ardından 24 yaşındaki Raphael Onyedika, sarı-kırmızılı takımın öncelikli hedefi haline geldi.

Raphael Onyedika Galatasaray’a gelecek mi? Raphael Onyedika istatistikleri ve piyasa değeri - 1. Resim

RAPHAEL ONYEDİKA GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Galatasaray, orta saha transferinde önemli bir hedefi gündemine aldı. Club Brugge forması giyen Nijeryalı ön libero Raphael Onyedika, Galatasaray’ın gündeminde. Kulübün, Onyedika için menajeriyle temasa geçtiği ve şartlarını sorduğu iddia edildi. Ancak şu aşamada Belçika ekibiyle resmi görüşmelerin başlamadığı ifade ediliyor.

Raphael Onyedika Galatasaray’a gelecek mi? Raphael Onyedika istatistikleri ve piyasa değeri - 2. Resim

RAPHAEL ONYEDİKA İSTATİSTİKLERİ

Raphael Onyedika bugüne kadar 261 resmi maça çıktı. Çıktığı karşılaşmalarda 15 gol atan ve 11 asist yapan Nijeryalı oyuncu, ön libero pozisyonunda görev yapıyor. Nijerya Milli Takımı formasıyla 17 kez sahaya çıkan genç futbolcu, milli takımda 1 gol kaydetti.

Raphael Onyedika Galatasaray’a gelecek mi? Raphael Onyedika istatistikleri ve piyasa değeri - 3. Resim

RAPHAEL ONYEDİKA PİYASA DEĞERİ

Onyedika’nın güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Defansif orta saha olarak görev yapan Raphael Onyedika Galatasaray'ın gündeminde.

Raphael Onyedika Galatasaray’a gelecek mi? Raphael Onyedika istatistikleri ve piyasa değeri - 4. Resim

RAPHAEL ONYEDİKA HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Onyedika ön libero olarak oynuyor. Savunma katkısı, pas dağıtımı ve top kapma yeteneği ile dikkat çeken Raphael Onyedika Galatasaray'ın radarında.

Raphael Onyedika Galatasaray’a gelecek mi? Raphael Onyedika istatistikleri ve piyasa değeri - 5. Resim

RAPHAEL ONYEDİKA NERELİ?

Raphael Onyedika, Nijerya doğumludur. Profesyonel kariyerine Nijerya kulübü FC Ebedei’de başladıktan sonra 2019 yılında Danimarka temsilcisi Midtjylland’a bedelsiz olarak transfer oldu. 2022 yılında 9,5 milyon euro bonservis bedeliyle Belçika ekibi Club Brugge’e katıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Eşref Rüya yeni sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eşref Rüya yeni sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak? - HaberlerEşref Rüya yeni sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak?Bereketli Topraklar dizisi nerede çekiliyor? - HaberlerBereketli Topraklar dizisi nerede çekiliyor?Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi? - HaberlerUzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi?Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? UCL kura çekimi canlı yayın için geri sayım! - HaberlerŞampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? UCL kura çekimi canlı yayın için geri sayım!Yeni Malatyaspor puan silme cezası neden verildi? TFF 2. Lig puan durumu - HaberlerYeni Malatyaspor puan silme cezası neden verildi? TFF 2. Lig puan durumuİnan Güney kimdir, neden tutuklandı? - Haberlerİnan Güney kimdir, neden tutuklandı?
Sonraki Haber Yükleniyor...