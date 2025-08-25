Barış Alper Yılmaz'a zehir zemberek sözler! Hasan Şaş: Sen kime baskı yapıyorsun

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’ın transfer söylentileri tartışma oluşturmaya devam ederken, kulübün eski futbolcularından Hasan Şaş’tan dikkat çeken açıklamalar geldi. NEOM SC’ye gideceği konuşulan genç oyuncuya ve menajerine sert sözlerle yüklenen Şaş, “Transfer bitimine günler kala Galatasaray’a baskı yapamazsınız. Galatasaray ağaçtır, gerisi dal; kırılır gider” ifadelerini kullandı.

SporON YouTube kanalında konuşan Hasan Şaş, şu ifadeleri kullandı:

"O Barış'sa, o Galatasaray! Galatasaray ağaçtır, gerisi dal... Kırılır gider. Transfer bitimine 10 gün kala sen ile menajerin Galatasaray kulübü üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyorsun. Sen hangi dünyada yaşıyorsun, sen kime baskı yapıyorsun?

Sen kime baskı yapacaksın! Sen kariyerini böyle mi yönetiyorsun Barış. Kim alttan para götürüyor. Galatasaray bunu deşifre edecek kardeşim, ben Galatasaray taraftarı olarak bunu istiyorum! Madem siz böylesiniz... Ekran karartmak nedir? Sen kimsin menajer? Sen Galatasaray Kulübü hakkında kimsin de bu açıklamayı yapıyorsun? Yeter! Herkes bir had bilsin!"