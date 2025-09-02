Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe formalı Kerem Aktürkoğlu'nu paylaştı! Icardi'den eski dosta olay mesaj

Fenerbahçe formalı Kerem Aktürkoğlu&#039;nu paylaştı! Icardi&#039;den eski dosta olay mesaj
Galatasaray kaptanı Mauro Icardi, eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Arjantinli yıldızın, milli futbolcuya yönelik "5 yıldız" cevabı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Galatasaray'ın Arjantinli santrforu Mauro Icardi, Benfica'dan 22,5 milyon euro bonservis ve 2,5 milyon euro bonus karşılığında Türkiyeye dönen Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı üzerinden Fenerbahçe'ye 5 yıldız göndermesinde bulundu.

32 yaşındaki golcü, Fenerbahçe'ye 4 yıllık imza atan eski takım arkadaşının fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı ve dikkat çeken bir mesaj yazdı.

Fenerbahçe formalı Kerem Aktürkoğlu'nu paylaştı! Icardi'den eski dosta olay mesaj - 1. Resim

"4'ÜNCÜ YILDIZI KAZANAMADILAR"

Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu'nun parmağıyla Fenerbahçe amblemindeki 5 yıldızı işaret ettiği poza, "Henüz 4'üncü yıldızı kazanamadılar. 5'inci yıldız ile övünüyorlar. Biz biriz ve tekiz" notunu düştü.

Fenerbahçe formalı Kerem Aktürkoğlu'nu paylaştı! Icardi'den eski dosta olay mesaj - 2. Resim

İLK GÖNDERMESİ DEĞİL

Instagram'da dün de Galatasaray efsanesi Metin Oktay'ın sözlerini paylaşan Icardi, "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir" ifadelerine yer vermişti. Yıldız ismin mesajı, eski takım arkadaşına gönderme olarak yorumlanmıştı.

Fenerbahçe formalı Kerem Aktürkoğlu'nu paylaştı! Icardi'den eski dosta olay mesaj - 3. Resim

 

