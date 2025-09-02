Trabzonspor'da Uğurcan Çakır öfkesi: Taraftar ayağa kalktı, istifa çağrısı

Trabzonspor taraftarları, takım kaptanı Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferini protesto ederken hem kulüp tesislerinde hem sosyal medyada yönetimi istifaya davet etti.

TARAFTARLAR TESİSLERDE TOPLANDI

Trabzonspor ile Galatasaray'ın Uğurcan Çakır transferinde anlaşmaya varmasının ardından bordo-mavili taraftarlar Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde toplanarak yönetimi protesto etti.

"UĞURCAN'I SATANI BİZ DE SATARIZ"

Başkan Ertuğrul Doğan'ı istifaya çağıran Trabzonsporlu taraftarlar; "Uğurcan'ı satanı biz de satarız", "Israr etmeyin, istifa edin", "Yönetim istifa" gibi sloganlar attı.

"HİÇBİR İSTANBUL TAKIMINA GİTMEZ"

Sosyal medyada da kampanya başlatan öfkeli taraftarlar, Başkan Doğan'ın "Hiçbir İstanbul takımına gitmez" sözlerini hatırlatarak Trabzonspor'un ayrılık mesajı ve Uğurcan Çakır'ın veda paylaşımlarının altına da binlerce olumsuz mesaj yazdı.

EMNİYET GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Öte yandan Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinin önünde düzenlenen protesto gösterisi için emniyet ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

ERTUĞRUL DOĞAN NE DEMİŞTİ?

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Uğurcan için daha önce yaptığı açıklamada, "Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un kaptanı ve büyük Trabzonsporlu. Hiçbir İstanbul takımına gitmez, bizim başkanlığımız dönemimde de böyle bir şey olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

REKOR BONSERVİS BEDELİ

Karadeniz ekibinden sarı kırmızılı kulübe 33 milyon euro garanti ücretle transfer olan Uğurcan Çakır, Türk futbol tarihine geçti. Türk futbol tarihindeki en pahalı kaleci transferine imza atan Galatasaray'ın, bonuslarla birlikte Trabzonspor'a toplamda 36 milyon euro ödeyeceği kaydedilirken milli kaleci dünya tarihindeki en pahalı 7 kaleci oldu.

TRABZONSPOR'A TOPLAMDA 36 MİLYON EURO

Trabzonspor, transferin mali detaylarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferi için KDV dahil 33 milyon Euro garanti + 3 milyon Euro bonus olmak üzere toplam 36 milyon Euro ödeme yapılacağı belirtildi. Trabzonspor: "Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır’ın, Galatasaray Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33.000.000 EURO garanti bedel ve 3.000.000 EURO şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36.000.000 EURO ödeme yapacaktır."