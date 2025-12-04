Türkiye Gazetesi
Antalyaspor'dan transfer açıklaması: Cenk Tosun geliyor mu?
Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin, Fenerbahçe'nin ekim ayında kadro dışı bıraktığı ve geçtiğimiz günlerde Almanya'da bel fıtığı operasyonu geçiren Cenk Tosun'un transfer gündeminde olup olmadığıyla ilgili soruya cevap verdi.
Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Cenk Tosun ile ilgili transfer sorusunu cevapladı.
- Cenk Tosun, 27 Kasım'da Almanya'da bel fıtığı ameliyatı geçirdi.
- Antalyaspor, ara transferde daha hazır futbolcular düşünüyor.
- İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, 5 Ekim'de deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Samsunspor maçının ardından kadro dışı bırakılmıştı.
Rıza Perçin, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) 'Basın Sohbetleri' etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Antalyaspor Başkanı, 27 Kasım'da Almanya'da bel fıtığı ameliyatı geçiren Fenerbahçe oyuncusu Cenk Tosun'la ilgili transfer sorusunu cevapladı.
"DAHA HAZIR FUTBOLCULAR DÜŞÜNÜYORUZ"
Başkan Perçin, 34 yaşındaki futbolcu hakkında, "Kendisi şu anda ameliyat oldu. Daha hazır futbolcular düşünebiliriz, o da şartlar oluşursa. Bu futbolcuların maliyeti de var" şeklinde konuştu.
İKİ AYDIR KADRO DIŞI
Fenerbahçe'nin 5 Ekim'de deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Samsunspor maçının ardından İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, yönetim kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.
