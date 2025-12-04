Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin, Fenerbahçe'nin ekim ayında kadro dışı bıraktığı ve geçtiğimiz günlerde Almanya'da bel fıtığı operasyonu geçiren Cenk Tosun'un transfer gündeminde olup olmadığıyla ilgili soruya cevap verdi.

Rıza Perçin, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) 'Basın Sohbetleri' etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Antalyaspor Başkanı, 27 Kasım'da Almanya'da bel fıtığı ameliyatı geçiren Fenerbahçe oyuncusu Cenk Tosun'la ilgili transfer sorusunu cevapladı.

Rıza Perçin (sol) ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş (sağ), 'Basın Sohbetleri' etkinliğinde

"DAHA HAZIR FUTBOLCULAR DÜŞÜNÜYORUZ"

Başkan Perçin, 34 yaşındaki futbolcu hakkında, "Kendisi şu anda ameliyat oldu. Daha hazır futbolcular düşünebiliriz, o da şartlar oluşursa. Bu futbolcuların maliyeti de var" şeklinde konuştu.

Cenk Tosun

İKİ AYDIR KADRO DIŞI

Fenerbahçe'nin 5 Ekim'de deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Samsunspor maçının ardından İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, yönetim kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.

