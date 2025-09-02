Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'ın Lookman planı: 60 milyon euroluk yıldız...

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray&#039;ın Lookman planı: 60 milyon euroluk yıldız...
Trabzonspor'dan kaleci Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katan, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'la prensip anlaşmasına varan Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmaya çalıştığı yeni ismin, piyasa değeri 60 milyon euro olan ve Atalanta'da kadro dışı kalan Ademola Lookman olduğu konuşuluyor.

Alman devi Bayern Münih ve İtalyan ekibi Inter, Atalanta'da kadro dışı bırakılan Ademola Lookman konusunda beklenen hamleyi yapmadı. Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer döneminin 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte Nijeryalı yıldız için gözler artık Galatasaray'a çevrildi.

Galatasaray'ın Lookman planı! İtalyanlar duyurdu: 60 milyon euroluk yıldız... - 1. Resim

GALATASARAY'DAN ATALANTA'YA TEKLİF

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösterilen Ademola Lookman için Atalanta'ya teklifte bulundu.

KİRALIK TRANSFERİ GÜNDEMDE

Elias Jelert, Carlos Cuesta ve Nicolo Zaniolo'nun ayrılıkları sonrası yabancı futbolcu kontenjanında yer açan sarı-kırmızılı kulübün, 27 yaşındaki yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Galatasaray'ın Lookman planı! İtalyanlar duyurdu: 60 milyon euroluk yıldız... - 2. Resim

40 MAÇTA 20 GOL

Leipzig'ten Ağustos 2022'de 10 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Lookman, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 40 resmi maça çıkarken; 20 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti. 

