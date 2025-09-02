İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'ın Lookman planı: 60 milyon euroluk yıldız...

Alman devi Bayern Münih ve İtalyan ekibi Inter, Atalanta'da kadro dışı bırakılan Ademola Lookman konusunda beklenen hamleyi yapmadı. Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer döneminin 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte Nijeryalı yıldız için gözler artık Galatasaray'a çevrildi.

GALATASARAY'DAN ATALANTA'YA TEKLİF

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösterilen Ademola Lookman için Atalanta'ya teklifte bulundu.

KİRALIK TRANSFERİ GÜNDEMDE

Elias Jelert, Carlos Cuesta ve Nicolo Zaniolo'nun ayrılıkları sonrası yabancı futbolcu kontenjanında yer açan sarı-kırmızılı kulübün, 27 yaşındaki yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.

40 MAÇTA 20 GOL

Leipzig'ten Ağustos 2022'de 10 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Lookman, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 40 resmi maça çıkarken; 20 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.