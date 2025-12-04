Denizli’de 15 yaşındaki çocuk, evde 15 yaşındaki kız arkadaşını tüfekle öldürdü. Tutuklanan çocuk ifadesinde "Şakasına tüfeği yüzüne doğru doğrulttum. Zahra Jahani ise ‘Yapamazsın' dedi. Bende içi boş sanarak tetiğe bastım, tüfek birden ateş aldı" dedi.

2 gün önce akşam 17.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi’nde edinilen bilgilere göre, lise öğrencisi olan Burak K.(15), ailesiyle birlikte yaşadığı evinde yalnız bulunduğu sırada kız arkadaşı olan İran vatandaşı Zahra Jahani’yi (15) davet etti.

KIZ KARDEŞİ HER ŞEYE ŞAHİT OLDU

Kız kardeşi ile birlikte erkek arkadaşının evine giden Jahani, bir süre sonra erkek arkadaşı ile tartıştı. Burak K., babasına ait ruhsatsız av tüfeğini odadan getirip oynarken, silah birden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Zahra Jahani'nin başına isabet etti. Jahani'nin kanlar içinde yere yığıldığının gören kız kardeşi dışarı çıkarak, ‘Ablamı öldürdü' diye bağırdı. Korkuyla paniğe kapılan Burak K., evden kaçtı.

4 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından vurulan Jahani'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından evden kaçan Burak K. evin yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan Karakaya Dağında jandarma ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bir şaka 15 yaşındaki çocuğu katil yaptı! Biri hapse diğeri mezara...

"ŞAKASINA TÜFEĞİ UZATMIŞTIM"

Tüfekle oynarken kız arkadaşının ölümüne neden olan gencin alınan ilk ifadesinde, "Şakasına tüfeği yüzüne doğru doğrulttum. Zahra Jahani ise ‘Yapamazsın' dedi. Bende içi boş sanarak tetiğe bastım, tüfek birden ateş aldı" dediği öğrenildi. Yakalanan Burak K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası