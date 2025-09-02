Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan, İstanbul'a geldi! Yerli mi, yabancı statüsünde mi?

Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan, İstanbul'a geldi! Yerli mi, yabancı statüsünde mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;ın yeni transferi İlkay Gündoğan, İstanbul&#039;a geldi! Yerli mi, yabancı statüsünde mi?
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig devi Manchester City'den kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan, transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın Manchester City'den yeni transferi İlkay Gündoğan, İstanbul'a ayak bastı. 

Yıldız futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından sarı kırmızılı kulübe 2 yıllık resmi imzayı atması bekleniyor.

34 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro alacak. 

YERLİ STATÜSÜNDE SAYILACAK

Almanya Milli Takımı'nın kaptanı olan İlkay'la ilgili en çok merak edilen konulardan biri de Süper Lig'de yerli statüsünde sayılıp sayılmayacağı olurken Almanya A Milli Takımı’nı 15 Haziran 2015'ten önce seçtiği için kural gereği yabancı kontenjanında sayılmayacak.

Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan, İstanbul'a geldi! Yerli mi, yabancı statüsünde mi? - 1. Resim

GUARDIOLA'NIN ÖNEMLİ İSİMLERİNDENDİ

İlkay Gündoğan, Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'nin son yıllardaki başarılarında önemli rol oynamış ve kaptanlık görevini üstlenmişti. 

MANCHESTER CITY PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen İlkay Gündoğan, Manchester City formasıyla çıktığı 358 maçta 65 gol atarken 47 de asist yaptı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi

Özgür Çelik kimdir, nereli?CHP İstanbul il başkanı Gürsel Tekin kimdir?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'nin 4'üncü İspanyol futbolcusu Marco Asensio - SporFenerbahçe'nin 4'üncü İspanyol futbolcusu AsensioTrabzonspor, Deniz Ertaş için resmi girişimlere başladı: Kulüp görüşmeyi duyurdu - SporTrabzonspor genç kaleciyi resmen istediUzun süre Galatasaray'ın gündemindeydi! İmzayı attı: Manuel Akanji'nin yeni takımı - SporG.Saray' çok istemişti! İmzayı attı: Akanji'nin yeni takımıTrabzonspor'da kaleye 1. Lig'den sürpriz isim! - SporTrabzonspor'da kaleye 1. Lig'den sürpriz isim!Trabzonspor'dan Galatasaray'a yıldız yağıyor! Son 14 yılda 8 transfer: Kimler geldi kimler geçti? - SporTrabzon'dan Galatasaray'a yıldız yağıyor: 8 olduFenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi: 20 milyon euroluk teklif - SporF.Bahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi: 20 milyon euroluk teklif
Sonraki Haber Yükleniyor...