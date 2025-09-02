Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan, İstanbul'a geldi! Yerli mi, yabancı statüsünde mi?

Galatasaray'ın Manchester City'den yeni transferi İlkay Gündoğan, İstanbul'a ayak bastı.

Yıldız futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından sarı kırmızılı kulübe 2 yıllık resmi imzayı atması bekleniyor.

34 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro alacak.

YERLİ STATÜSÜNDE SAYILACAK

Almanya Milli Takımı'nın kaptanı olan İlkay'la ilgili en çok merak edilen konulardan biri de Süper Lig'de yerli statüsünde sayılıp sayılmayacağı olurken Almanya A Milli Takımı’nı 15 Haziran 2015'ten önce seçtiği için kural gereği yabancı kontenjanında sayılmayacak.

GUARDIOLA'NIN ÖNEMLİ İSİMLERİNDENDİ

İlkay Gündoğan, Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'nin son yıllardaki başarılarında önemli rol oynamış ve kaptanlık görevini üstlenmişti.

MANCHESTER CITY PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen İlkay Gündoğan, Manchester City formasıyla çıktığı 358 maçta 65 gol atarken 47 de asist yaptı.