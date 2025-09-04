Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! TFF'ye başvuru yapıldı

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna 4'te 4 ile başlayan Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasıŞampiyonlar Ligi'nde ilk maçına Eintracht Frankfurt karşısında çıkacak. Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, kritik karşılaşma öncesi dikkat çeken bir karar aldı.

13 EYL Ü L BA Ş VURUSU

Eyüpspor ile oynayacağı Süper Lig 5'inci hafta mücadelesinin 14 Eylül Pazar günü saat 17.00'te başlayacağı duyurulmuştu. Yakup Çınar'ın haberine göre; sarı-kırmızılı kulüp, söz konusu müsabakanın 13 Eylül Cumartesi gününe alınması için TFF'ye başvuru yaptı.

Galatasaray, erteleme başvurusuna gerekçe olarak 18 Eylül'de Alman ekibi ile deplasmanda oynanacak Devler Ligi karşılaşmasını gösterdi.

FRANKFURT'UN MA Ç I 12 EYL Ü L'DE

Eintracht Frankfurt, Galatasaray mücadelesiöncesi Bundesliga'da Bayer Leverkusen ile 12 Eylül'de deplasmanda oynayacak.