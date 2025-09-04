Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! TFF'ye başvuru yapıldı

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! TFF'ye başvuru yapıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! TFF&#039;ye başvuru yapıldı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi, Eintracht Frankfurt, Süper Lig, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı kulüp, Süper Lig'de 14 Eylül Pazar günü oynanacak Eyüpspor karşılaşmasının 13 Eylül Cumartesi gününe alınması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu. Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü Devler Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna 4'te 4 ile başlayan Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasıŞampiyonlar Ligi'nde ilk maçına Eintracht Frankfurt karşısında çıkacak. Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, kritik karşılaşma öncesi dikkat çeken bir karar aldı.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! TFF'ye başvuru yapıldı - 1. Resim

13 EYLÜL BAŞVURUSU

Eyüpspor ile oynayacağı Süper Lig 5'inci hafta mücadelesinin 14 Eylül Pazar günü saat 17.00'te başlayacağı duyurulmuştu. Yakup Çınar'ın haberine göre; sarı-kırmızılı kulüp, söz konusu müsabakanın 13 Eylül Cumartesi gününe alınması için TFF'ye başvuru yaptı.

Galatasaray, erteleme başvurusuna gerekçe olarak 18 Eylül'de Alman ekibi ile deplasmanda oynanacak Devler Ligi karşılaşmasını gösterdi.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! TFF'ye başvuru yapıldı - 2. Resim

FRANKFURT'UN MAÇI 12 EYLÜL'DE

Eintracht Frankfurt, Galatasaray mücadelesiöncesi Bundesliga'da Bayer Leverkusen ile 12 Eylül'de deplasmanda oynayacak.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! TFF'ye başvuru yapıldı - 3. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Pehlivanköy Panayırı ne zaman, kaç gün sürecek? 2025 Pehlivanköy Panayırı başlıyor!7 Eylül KPSS sınav günü nüfus müdürlükleri açık mı? ÖSYM listeyi yayınladı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray bunun için çok bekledi! A Milli Takım'da 27 yıl sonra bir ilk - SporA Milli Takım'da 27 yıl sonra bir ilk yaşandıİbrahim Hacıosmanoğlu maç sonu isyan etti: Bunlar vatan haini! - Spor"Bunlar Türk değil, vatan haini"Sergen Yalçın üç takviye istedi, yönetim harekete geçti - SporSergen Yalçın üç takviye istedi, yönetim harekete geçtiMilli ara sonrası 'Barış' formülü! Bir yıldır bekliyordu - SporMilli ara sonrası 'Barış' formülü! Bir yıldır bekliyorduTeknik direktör arayışında son viraj! Fener ince eliyor, işte öne çıkan isimler - SporTeknik direktör arayışında son virajHakan Çalhanoğlu kavga iddialarına tepki gösterdi: "Yunus'un gözü morarmadı!" - Spor"Kavga" iddialarına cevap! "Yunus'un gözü morarmadı"
Sonraki Haber Yükleniyor...