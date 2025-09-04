Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > 36 milyon euroya rağmen kriz çıktı! Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır açıklaması

36 milyon euroya rağmen kriz çıktı! Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
36 milyon euroya rağmen kriz çıktı! Trabzonspor&#039;dan Uğurcan Çakır açıklaması
Trabzonspor, Uğurcan Çakır, Galatasaray, Transfer, Süper Lig, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi, bordo-mavili camiada tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, söz konusu imzanın kulübün çıkarları ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından doğru bir adım olduğunu savundu. Trabzonspor'da kaptanlık pazubandını takan milli kaleci, 33 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus (KDV dahil) karşılığında "Süper Lig'de bir takından diğerine transfer olan en pahalı oyuncu" olmuştu.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu BaşkanıMahmut Ören, milli kaleci Uğurcan Çakır'ınGalatasaray'a transfer olmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"BAŞKAN VE YÖNETİMİ KUTLUYORUM"

"Uğurcan Çakır'ın transferi kulübümüzün çıkarları ve ekonomik sürdürülebilirliği açısından doğru bir adımdır" ifadesini kullanan Ören, şunları kaydetti:

"Altyapımızdan yetişerek Trabzonspor'umuza büyük değer katan, şampiyonluk yolunda unutulmaz katkılar sunan kaptanımız Uğurcan Çakır'a camiamız adına teşekkür ediyoruz. Trabzonspor'umuzun çıkarları açısından bakıldığında Uğurcan Çakır'ın Türk futbol tarihinde rekor bir bedelle transfer olması, kulübümüze ekonomik anlamda katkı sağlamış ve sürdürülebilirlik hedeflerimiz açısından önemli bir kazanım olmuştur. Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın şahsında tüm yönetim kurulumuzu bu tarihi satış başarısından dolayı kutluyoruz."

36 milyon euroya rağmen kriz çıktı!! Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır açıklaması - 1. Resim

"YENİ YILDIZLAR YETİŞTİRECEĞİZ"

Bordo-mavili taraftarlara çağrıda bulunan Mahmut Ören, "Taraftarlarımızın yaşadığı üzüntüyü anlayışla karşılasak da Trabzonspor'umuzun geleceği ve menfaatleri her şeyin üzerindedir. Bundan sonraki süreçte takımımıza katkı sağlayacak transferlerin yanı sıra altyapımızdan yeni yıldızlar yetiştirmek ve Trabzonspor'umuzu hem sportif hem de mali anlamda daha güçlü kılmak en temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda tüm taraftarlarımızı kulübümüzün çıkarlarının korunması adına birlik olmaya davet ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Asırların örtünme şeklini onlar koruyor! "Kara yapık" stilini devam ettiren kadınlar dikkat çektiİsmail Kartal kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hidayet Türkoğlu: Bize en büyük güç katan şey milletimizin desteği - SporHidayet Türkoğlu: En büyük güç katan milletimizin desteğiFenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi son buluyor! İbre o isme döndü, kulübe çağrılacak - Sporİbre o isme döndü, kulübe çağrılacakFenerbahçe'de ayrılık kapıda: 2 yıldıza resmi teklif geldi - SporFenerbahçe'de ayrılık kapıda: 2 yıldıza resmi teklif geldiGalatasaray'da veda sayısı 21 oldu! Son ayrılıklar: İşte yeni takımları... - SporSon veda eden onlar oldu: Yeni takımları...Fenerbahçe'de kritik toplantının saati belli oldu! Yeni teknik direktör... - SporKritik toplantının saati belli oldu! Yeni teknik direktör...Trabzonspor yeni transferine kavuştu! "Taraftarlar beni çok sevecek" - SporTrabzon yeni transferine kavuştu: Taraftar beni çok sevecek!
Sonraki Haber Yükleniyor...