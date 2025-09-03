Süper Lig'de tarihi transfer! Muslera'dan Uğurcan Çakır sürprizi: Hemen telefona sarıldı
Galatasaray, rekor bonservisle Trabzonspor ve A Milli Takım'ın file bekçisi Uğurcan Çakır'ı renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı takımın 14 sezon boyunca kalesini koruyan ve "Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu" olma başarısı gösterern Fernando Muslera, çok konuşulan transfer sonrası meslektaşını aradı.
Uğurcan Çakır, KDV dahil 33 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus karşılığında Süper Lig'de takım değiştiren en pahalı Türk oyuncu olarak tarihe geçti. Rekor transfere en çok sevinen isimlerden biri de Galatasaray efsanelerinden Fernando Muslera oldu.
İLK TEBRİK MUSLERA'DAN
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Galatasaray'da oynadığı dönemde Uğurcan'dan övgüyle bahseden Uruguaylı file bekçisi, transfer gerçekleşir gerçekleşmez milli kaleciye tebrik mesajı atıp mutluluğunu paylaştı.
UĞURCAN'DAN ÖRNEK DAVRANIŞ
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Estudiantes'in başarısı için mücadele eden Muslera, kaval kemiği kırıldığı dönemde kendisini ilk arayan meslektaşının Uğurcan olduğunu açıklamıştı.
