Süper Lig'de tarihi transfer! Muslera'dan Uğurcan Çakır sürprizi: Hemen telefona sarıldı

Uğurcan Çakır, KDV dahil 33 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus karşılığında Süper Lig'de takım değiştiren en pahalı Türk oyuncu olarak tarihe geçti. Rekor transfere en çok sevinen isimlerden biri de Galatasaray efsanelerinden Fernando Muslera oldu.

İLK TEBRİK MUSLERA'DAN

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Galatasaray'da oynadığı dönemde Uğurcan'dan övgüyle bahseden Uruguaylı file bekçisi, transfer gerçekleşir gerçekleşmez milli kaleciye tebrik mesajı atıp mutluluğunu paylaştı.

UĞURCAN'DAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Estudiantes'in başarısı için mücadele eden Muslera, kaval kemiği kırıldığı dönemde kendisini ilk arayan meslektaşının Uğurcan olduğunu açıklamıştı.