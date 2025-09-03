Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Barış Alper Yılmaz kararı: 40 milyon euroya ret, 40 milyon TL zam! İşte yeni maaşı...

Barış Alper Yılmaz kararı: 40 milyon euroya ret, 40 milyon TL zam! İşte yeni maaşı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz kararı: 40 milyon euroya ret, 40 milyon TL zam! İşte yeni maaşı...
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz, NEOM, Suudi Arabistan, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan kulübü NEOM'un kadrosuna katmak istediği Barış Alper Yılmaz için 40 milyon euroluk son teklife de onay çıkmadı. Dursun Özbek yönetimi, yıllık 100 milyon TL garanti ücret alan yıldız oyuncuyu takımda tutmak için yeni maaşı belirledi.

Galatasaray, son yıllarda sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Barış Alper Yılmaz'ı kadrosunda tutmak için yoğun çaba sarf ediyor. Milli futbolcuyu 35 milyon euro'ya NEOM'a satmayan sarı-kırmızılı kulüp, Suudi Arabistan'dan gelen 40 milyon euroluk son teklifi de yeterli bulmadı ve kabul etmedi.

Barış Alper Yılmaz kararı: 40 milyon euroya ret, 40 milyon TL zam! İşte yeni maaşı... - 1. Resim

YENİ MAAŞI BELLİ OLDU

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; şimdilik takımda kalan Barış Alper, Şampiyonlar Ligi listesi için UEFA'ya bildirildi. Güncel piyasa değeri 21 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki oyuncunun 100 milyon TL olan garanti ücretine 40 milyon TL zam yapılması bekleniyor.

Barış Alper Yılmaz kararı: 40 milyon euroya ret, 40 milyon TL zam! İşte yeni maaşı... - 2. Resim

158 MAÇTA 28 GOL, 22 ASİST

Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro bonservis karşılığında Galatasaray'a gelen Barış Alper Yılmaz, 158 maçta mücadele etti. Bu süreçte A Milli Takım forması da giymeye başlayan oyuncu, sarı-kırmızılılarda toplam 28 gol ve 22 asistlik skor katkısı sağladı.

Barış Alper Yılmaz kararı: 40 milyon euroya ret, 40 milyon TL zam! İşte yeni maaşı... - 3. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Değerlerine paha biçilemiyor, iadeleri gündemde! Altın Müzesi'ndeki eserler hayran bıraktıYunus Akgün'den A Milli Takım kampında olay paylaşım: Kerem Aktürkoğlu detayı dikkat çekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yunus Akgün'den A Milli Takım kampında olay paylaşım: Kerem Aktürkoğlu detayı dikkat çekti - SporYunus'tan A Milli Takım kampında olay paylaşım: Kerem detayıTFF aylar sonra kararını duyurdu! Şut bile çekilmeyen skandal maça ceza yağdı - SporŞut bile çekilmemişti! Skandal maça ceza yağdıJose Mourinho'nun yeni adresi belli oluyor! Yıllık ücreti dudak uçuklattı - SporMourinho'nun yeni adresi belli oluyor! Dudak uçuklatan ücretFenerbahçe'de Aykut Kocaman ve Volkan Demirel açıklaması: Resmi teklif yaptık - SporTaraftarı heyecanlandıracak açıklama: Resmi teklif yaptıkDeğer miydi? Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın satışı tartışma konusu... - SporTrabzon'da Çakır'ın satışı tartışma konusu!Beşiktaş'ın yeni transferi Vaclav Cerny: Sabırsızlanıyorum - SporBeşiktaş'ın yeni transferi Vaclav Cerny: Sabırsızlanıyorum
Sonraki Haber Yükleniyor...