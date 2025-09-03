Barış Alper Yılmaz kararı: 40 milyon euroya ret, 40 milyon TL zam! İşte yeni maaşı...

Galatasaray, son yıllarda sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Barış Alper Yılmaz'ı kadrosunda tutmak için yoğun çaba sarf ediyor. Milli futbolcuyu 35 milyon euro'ya NEOM'a satmayan sarı-kırmızılı kulüp, Suudi Arabistan'dan gelen 40 milyon euroluk son teklifi de yeterli bulmadı ve kabul etmedi.

YENİ MAAŞI BELLİ OLDU

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; şimdilik takımda kalan Barış Alper, Şampiyonlar Ligi listesi için UEFA'ya bildirildi. Güncel piyasa değeri 21 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki oyuncunun 100 milyon TL olan garanti ücretine 40 milyon TL zam yapılması bekleniyor.

158 MAÇTA 28 GOL, 22 ASİST

Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro bonservis karşılığında Galatasaray'a gelen Barış Alper Yılmaz, 158 maçta mücadele etti. Bu süreçte A Milli Takım forması da giymeye başlayan oyuncu, sarı-kırmızılılarda toplam 28 gol ve 22 asistlik skor katkısı sağladı.