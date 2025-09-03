Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Tarihi imzada şaşkına çeviren detaylar! Uğurcan Çakır'ın bonus şartları ortaya çıktı 

Tarihi imzada şaşkına çeviren detaylar! Uğurcan Çakır'ın bonus şartları ortaya çıktı 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tarihi imzada şaşkına çeviren detaylar! Uğurcan Çakır&#039;ın bonus şartları ortaya çıktı 
Galatasaray, Uğurcan Çakır, Transfer, Trabzonspor, Süper Lig, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, KDV dahil 33 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus karşılığında Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı renklerine bağladı. Transferi ile Türk futbol tarihine adını yazdıran milli file bekçisinin sözleşmesinde yer alan bonus maddelerinin içeriği de belli oldu. 

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Milli futbolcuya, bu sezon 110 milyon TL, 2026-2027'de 120 milyon TL, 2027-2028'de 130 milyon TL, 2028-2029'da 140 milyon TL ve 2029-2030'da 150 milyon TL garanti ücret ödeneceği duyuruldu.

Tarihi imzada şaşkına çeviren detaylar! Uğurcan Çakır'ın bonus şartları ortaya çıktı  - 1. Resim

29 yaşındaki kaleci, "Süper Lig'de bir takımdan diğerine en yüksek bedelli transfer" olarak tarihe geçti. Bonservisi ve maaşı açıklanan tecrübeli file bekçisiyle ilgili, Galatasaray ile Trabzonspor arasında imzalanan kontrattaki bonusların içeriği ortaya çıktı.

TEK MAÇA 3 MİLYON EURO

Trabzonspor'a verilecek 3 milyon euro bonusun içeriği dikkat çekti. Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Uğurcan'ın Avrupa kupalarında bir karşılaşmaya çıkması halinde Galatasaray, bordo-mavili kulübe 3 milyon euro ek ödeme yapacak.

Tarihi imzada şaşkına çeviren detaylar! Uğurcan Çakır'ın bonus şartları ortaya çıktı  - 2. Resim

2 MİLYON EURO KOLAY BONUS

Öte yandan 29 yaşındaki oyuncunun, garanti ücretine ek olarak kolay bonuslarla 2 milyon euro daha kazanma durumu olduğu öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?Marketler pazar günü kapanacak mı? TPD'den gelen talep gündemde!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş’tan son yılların en kötü savunma performansı: 8 maçta 14 gol yedi - SporBeşiktaş’tan son yılların en kötü savunma performansı: 8 maçta 14 gol yediFenerbahçe'de bir ayrılık daha! Bonservis bedeli belli oldu - SporFenerbahçe'de bir ayrılık daha! Bonservis bedeli belli olduYusuf Yazıcı, Olympiakos’un Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmedi - SporYusuf Yazıcı, Olympiakos’un Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmediKerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe itirafı çok konuşuldu: FB TV izliyorduk - SporKerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe itirafı çok konuşuldu: FB TV izliyordukSüper Lig'de "En değerliler" listesi güncellendi! İşte o isimler... - SporSüper Lig'de "En değerliler" listesi güncellendi! İşte o isimler...Türkiye'ye transferi ses getirmişti! Ziyech dip yaptı: Akıbeti belli oldu - SporTransferi ses getirmişti! Dip yaptı: Yıldız ismin akıbeti...
Sonraki Haber Yükleniyor...