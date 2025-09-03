Tarihi imzada şaşkına çeviren detaylar! Uğurcan Çakır'ın bonus şartları ortaya çıktı 

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Milli futbolcuya, bu sezon 110 milyon TL, 2026-2027'de 120 milyon TL, 2027-2028'de 130 milyon TL, 2028-2029'da 140 milyon TL ve 2029-2030'da 150 milyon TL garanti ücret ödeneceği duyuruldu.

29 yaşındaki kaleci, "Süper Lig'de bir takımdan diğerine en yüksek bedelli transfer" olarak tarihe geçti. Bonservisi ve maaşı açıklanan tecrübeli file bekçisiyle ilgili, Galatasaray ile Trabzonspor arasında imzalanan kontrattaki bonusların içeriği ortaya çıktı.

TEK MAÇA 3 MİLYON EURO

Trabzonspor'a verilecek 3 milyon euro bonusun içeriği dikkat çekti. Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Uğurcan'ın Avrupa kupalarında bir karşılaşmaya çıkması halinde Galatasaray, bordo-mavili kulübe 3 milyon euro ek ödeme yapacak.

2 MİLYON EURO KOLAY BONUS

Öte yandan 29 yaşındaki oyuncunun, garanti ücretine ek olarak kolay bonuslarla 2 milyon euro daha kazanma durumu olduğu öğrenildi.