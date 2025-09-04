Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Meydan okumuştu! Şampiyonlar Ligi için imza attı, hayatının şokunu yaşadı

Meydan okumuştu! Şampiyonlar Ligi için imza attı, hayatının şokunu yaşadı

- Güncelleme:
Premier Lig devi Chelsea'nin 1 Eylül'de Brighton'dan kiraladığı Facundo Buonanotte, yeni takımına gelir gelmez hiç beklemediği bir haber aldı. Londra ekibine imza atma nedenlerinden birinin Şampiyonlar Ligi olduğunu belirten 20 yaşındaki orta saha, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestiji organizasyonu için kadroya aınmadı.

Chelsea'nin yeni transferi Facundo Buonanotte'nin hayalleri suya düştü. Premier Lig devinin 1 Eylül'de Brighton'dankadrosuna kattığı Arjantinli genç oyuncu,Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmedi.

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMA"

Transferi sonrasıyaptığı açıklamada Buonanotte, Chelsea'ye geliş sebepleri arasında Devler Ligi'nin de olduğunu söylemişti. İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için heyecanlı olduğunu dile getiren futbolcu, "Bu benim için büyük bir meydan okuma olacak" demişti.

İngiliz ekibinin, 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece UEFA'ya bildirilen Şampiyonlar Ligi kadrosunda Facundo Buonanotte'ye yer vermemesi dikkat çekti.

CHELSEA'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU

Kaleci: Robert Sanchez, Filip Jorgensen

Defans: Marc Cucurella, Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Levi Colwill, Jorell Hato, Trevoh Chalobah, Reece James, Malo Gusto, Wesley Fofana

Orta saha: Enzo Fernandez, Cole Palmer, Jamie Gittens, Dario Essugo, Andrey Santos, Moises Caicedo

Forvet: Pedro Neto, Liam Delap, Joao Pedro, Marc Guiu, Estevao, Alejandro Garnacho

 

