Galatasaray'dan son gün hamlesi gelmişti! Inter'in Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Inter'in 2025-2026 sezonu için Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu. Galatasaray'ın Avrupa liglerinde transferin son günü olan 1 Eylül'de resmi teklifte bulunduğu Hakan Çalhanoğlu da UEFA'ya bildirilen listeye yazıldı.

Serie A devinin sezonu Devler Ligi kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Yann Sommer, Denzel Dumfries, Stefan De Vrij, Piotr Zielinski, Petar Susic, Marcus Thuram, Lautaro Martinez, Luis Henrique, Raffaele Dı Gennaro, Josep Martinez, Ange-Yoan Bonny, Francesco Acerbi, Davide Frattesi, Andy Diouf, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, Nicolo Barella, Manuel Akanji, Carlos Augusto, Yann-Aurel Bisseck, Federico Dimarco, Matteo Darmian, Alessandro Bastoni.