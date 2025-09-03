Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'dan son gün hamlesi gelmişti! Inter'in Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Galatasaray'dan son gün hamlesi gelmişti! Inter'in Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Serie A ekiplerinden Inter, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi için kadrosunu duyurdu. Galatasaray'ın transferin son günü resmi teklifte bulunduğu ve olumsuz cevap aldığı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da UEFA listesinde yer aldı.

Inter'in 2025-2026 sezonu için Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu. Galatasaray'ın Avrupa liglerinde transferin son günü olan 1 Eylül'de resmi teklifte bulunduğu Hakan Çalhanoğlu da UEFA'ya bildirilen listeye yazıldı.

Serie A devinin sezonu Devler Ligi kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Yann Sommer, Denzel Dumfries, Stefan De Vrij, Piotr Zielinski, Petar Susic, Marcus Thuram, Lautaro Martinez, Luis Henrique, Raffaele Dı Gennaro, Josep Martinez, Ange-Yoan Bonny, Francesco Acerbi, Davide Frattesi, Andy Diouf, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, Nicolo Barella, Manuel Akanji, Carlos Augusto, Yann-Aurel Bisseck, Federico Dimarco, Matteo Darmian, Alessandro Bastoni.

