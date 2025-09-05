Sadettin Saran’dan net mesaj: “Şampiyon yapamazsam bırakacağım”

Fenerbahçe'yi şampiyon yapamazsa sezon sonu başkanlığı bırakacağını söyleyen Sadettin Saran, "Bir tüzük değişikliğine gideceğiz, Genel Kurul’a sunacağız. Bir dönemde, yani üç senede şampiyon yapamayan bir başkan olursa, bir daha aday olamayacak. Şampiyon olursa da en fazla iki dönem başkan olabilecek. Başkan olursak bu isteğimizi genel kurulumuza sunacağız. Şampiyon yapamazsak da bırakacağız. Bunu Fenerbahçe için yapacağız. Nasıl başarısız hocalar gönderiliyorsa, başkanlık için de bu durum geçerli olmalı. Bir kan değişimi orada da lazım." dedi.

Son seçimlerde Ali Koç'a destek olduğunu söyleyen Saran, "Sözlerimi hep tuttum. Ali Bey adaysa, aday olmayacağım dedim. Sonrasında o süreçte seçim varsa, şartsız adayım dedim. Başarısız olursak da bırakacağım diyorum. Bu sözümü de tutacağım."

"FENERBAHÇE'DEN NEMALANAN İNSANLAR BUNLAR"

"Saran gelirse maaşları nasıl ödeyecek" sözlerine tepki gösteren Saran, "Çıkmış birisi 'Saran gelirse maaşları nasıl ödeyecek’ diyor. Sen hayatında çıkıp bir tane maaş ödememiş adamsın. Bunlar fırıldak insanlar! 'Fenerbahçe’yi seviyorum' deyip Fenerbahçe’den nemalanan insanlar bunlar. Güç neredeyse bu adamlar hep oradalar! " açıklamasında bulundu.

"AZİZ BEY'DEN RANDEVU İSTEYECEĞİM"

Hayalinin 3 başkan ile yan yana kupa kaldırmak olduğunu söyleyen Saran, "Artık ben bir başkan adayıyım, eski yönetici değilim. Fenerbahçe’nin birlik ve beraberliğini samimi bir şekilde istiyorum. Bunu da yapmak için Aziz Bey’in sadece elini sıkmayacağım, randevu da isteyeceğim. İsteğim, hayalim şu ki: Eğer göreve gelirsek, Aziz Bey beni arasın; ‘Bunu yanlış yapıyorsun’ veya ‘Şöyle bir önerim var’ desin. Bunu Ali Bey’le de yapmak istiyorum." diye konuştu.

"MOURİNHO'DA KAZANMA HIRSINI GÖREMEDİM

Mourinho'nun ayrılışına ilişkin konuşan Saran, "Geçen sene Mourinho ile görüştüğümde, onun gözünde kazanma hırsını görmedim, onda bir doymuşluk vardı. Adaylıktan çekilince Ali Bey’le buluştuk. Ali Bey’e, ‘Mourinho ile anlaşma; geçinemezsin, hırsı kalmamış’ dedim. Olabilir, yine de şampiyon olabilirlerdi. Ama işler bu şekilde gelişti.Conte ile görüşürken ise kimyamız çok uymuştu. Conte ise içimde bir ukde kaldı." dedi.

"AYKUT KOCAMAN'A TEKLİF YAPTIM"

Aykut Kocaman'a teklif yaptığını söyleyen Saran, "Aykut Kocaman’ın Fenerbahçeliliğine, aklına ve duruşuna inandığım için teklif yaptım. Onun gönlünde teknik direktörlük var, o yüzden muhtemelen kabul etmeyecek.Volkan Hoca’nın ise Kadıköy ruhunu ve cehennemini tekrar gündeme getirebilecek en önemli insanlardan biri olduğunu düşünüyorum ve Volkan’la her şartta beraber olmak istiyorum. Çok başarılı olacağına inanıyorum ve bunun için ne gerekiyorsa yapacağım." dedi.