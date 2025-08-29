Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sadettin Saran kimdir?

Sadettin Saran, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başkanlık yarışında sıkça ismi geçe biridir. Saran Holding’in kurucusu, eski milli yüzücü ve Fenerbahçe’nin eski yöneticisi olan Saran'ın hayatı yeniden gündeme geldi.

Sadettin Saran, Türk-Amerikalı bir iş insanı, eski milli yüzücü ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Yüksek Divan Kurulu üyesidir.

Saran Holding ile medya, spor yayıncılığı ve turizm gibi sektörlerde yer alan Saran, 2024 yılında başkanlık için adaylık sinyali vermişti. Ancak Ali Koç’un yeniden aday olma kararı sonrası çekilmişti. Şu sıralar yeniden gündeme gelen Sadettin Saran'ın hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

SADETTİN SARAN KİMDİR?

Sadettin Saran, 30 Ağustos 1964’te ABD’nin Denver, Colorado şehrinde doğdu. 2025 itibarıyla 60 yaşındadır. Türk babası Özbek Saran (Kırıkkale, Keskin kökenli) ve Amerikalı annesi Geraldine Saran’ın en büyük oğludur.

Dört erkek kardeşten oluşan bir ailenin üyesi olan Sadettin Saran, çocukluğunun bir kısmını Türkiye’de geçirmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Türkiye’de tamamladı. Daha sonra ABD’ye giderek Kentucky Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği okudu ve spor bursuyla eğitim aldı.

Üniversite yıllarında yüzme takımının kaptanlığını yaptı, iki yıl “En Değerli Sporcu” seçildi ve 1984-1985 yıllarında Türk Milli Yüzme Takımı’nın kaptanlığı yaptı. 50 metre serbest stil ve 25 yaş üstü masterlar kategorisinde Türkiye rekoru kırdı. İngilizce, İspanyolca ve orta düzey Almanca biliyor.

Sadettin Saran, Türkiye’ye döndüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda çalıştı. 1990-1995 yılları arasında Martin Marietta’nın Ankara ofisinde genel müdür yardımcılığı ile genel müdürlük yaptı.

1995’te Saran Holding’i kurarak spor, medya, turizm ve havacılık sektörlerinde 30 şirketi yönetti. S Sport, Radyospor, Radyo Müzik, Radyo Trafik, Ajansspor ve tuttur.com gibi platformlar Saran’a aittir. ESPN’in Türkiye temsilciliğini üstlenerek spor yayıncılığına öncülük etti.  Saran, Türkiye’nin en zengin iş insanlarından biri olarak tanınıyor.

