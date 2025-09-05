Spalletti'nin Fenerbahçe kararı! Teklife cevap verdi, nedeni açıkladı
Sarı-lacivertlilerde Şampiyonlar Ligi'ne vedayla sonuçlanan Benfica eşleşmesi sonrası Jose Mourinho'nun görevine son verildi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun 4 Eylül'de gerçekleştirdiği son toplantıda, yeni teknik direktör için net bir karar çıkmazken; adaylar arasında yer alan İtalyan çalıştırıcı Luciano Spalletti'den cevap geldi.
Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho sonrası teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Son olarak İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Luciano Spalletti, adaylar arasında yer alıyordu. 66 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-lacivertlilere kararını iletti.
FENERBAHÇE'YE RET
TRT Spor'un haberine göre; Luciano Spalletti, ailesiyle vakit geçirmek istediğini ve şu anda takım çalıştırmayı düşünmediği belirterek, Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirdi.
"KONU FENERBAHÇE İLE İLGİLİ DEĞİL"
İtalya'daki görevinden geçtiğimiz haziran ayında ayrılan dünyaca ünlüteknik direktör, konunun Fenerbahçe ile ilgili olmadığını vurgulayıp, dinlenmeye ihtiyacı olduğunu aktardı.
