Spalletti'nin Fenerbahçe kararı! Teklife cevap verdi, nedeni açıkladı

Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho sonrası teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Son olarak İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Luciano Spalletti, adaylar arasında yer alıyordu. 66 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-lacivertlilere kararını iletti.

FENERBAH Ç E'YE RET

TRT Spor'un haberine göre; Luciano Spalletti, ailesiyle vakit geçirmek istediğini ve şu anda takım çalıştırmayı düşünmediği belirterek, Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirdi.

"KONU FENERBAH Ç E İ LE İ LG İ L İ DE Ğİ L"

İtalya'daki görevinden geçtiğimiz haziran ayında ayrılan dünyaca ünlüteknik direktör, konunun Fenerbahçe ile ilgili olmadığını vurgulayıp, dinlenmeye ihtiyacı olduğunu aktardı.