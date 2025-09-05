Sosyal medyada gündem olan Mourinho iddiası! Fenerbahçe'den cevap geldi

Sarı-lacivertli kulüp, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Benfica’ya elenmesinden sonra Jose Mourinho ile yollarını ayırmıştı. Çok konuşulan vedanın ardından "tazminat", "bonus" ve "sessiz kalma ödemesi" iddiaları gündeme gelmişti.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, sosyal medya hesabından Jose Mourinho ile ilgili iddiaya cevap verdi. Portekizli teknik adam hakkında yapılan bir paylaşımı alıntılayan Belgü, “X” işareti ile söz konusu haberleri yalanladı.

MOURİNHO'NUN FENERBAHÇE İSTATİSTİĞİ

Fenerbahçe’de 62 maçta, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Portekizli çalıştırıcı, 2,02’lik puan ortalamasıyla Türkiye kariyerini noktaladı.

TAZMİNATI 15 MİLYON EURO

Jose Mourinho’nun görevine son verilmesinden sonra Fenerbahçe'nin, 62 yaşındaki teknik adam ve ekibine toplam 15 milyon euro tazminat ödeyeceği öğrenildi.

Mourinho'nun,25 yıllık teknik direktörlük kariyerinde çalıştırdığı birçok kulüpten (Real Madrid, Chelsea, Machester United, Tottenham, Roma, Fenerbahçe) yaklaşık108 milyon euro tazminat aldığı düşünülüyor.