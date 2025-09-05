Sosyal medyada gündem olan Mourinho iddiası! Fenerbahçe'den cevap geldi
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica maçı öncesi yaptığı açıklamalar kriz çıkaran Jose Mourinho ile Portekiz ekibi karşısında turnuvaya veda edilmesi sonrası yollarını ayırdı. Ali Koç yönetiminin, dünyaca ünlü teknik adama "sessiz kalması" karşılığında tazminat dışında ödeme yapıldığı iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. Sarı-lacivertli yöneticiden konuyla ilgili açıklama geldi.
Sarı-lacivertli kulüp, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Benfica’ya elenmesinden sonra Jose Mourinho ile yollarını ayırmıştı. Çok konuşulan vedanın ardından "tazminat", "bonus" ve "sessiz kalma ödemesi" iddiaları gündeme gelmişti.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, sosyal medya hesabından Jose Mourinho ile ilgili iddiaya cevap verdi. Portekizli teknik adam hakkında yapılan bir paylaşımı alıntılayan Belgü, “X” işareti ile söz konusu haberleri yalanladı.
MOURİNHO'NUN FENERBAHÇE İSTATİSTİĞİ
Fenerbahçe’de 62 maçta, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Portekizli çalıştırıcı, 2,02’lik puan ortalamasıyla Türkiye kariyerini noktaladı.
TAZMİNATI 15 MİLYON EURO
Jose Mourinho’nun görevine son verilmesinden sonra Fenerbahçe'nin, 62 yaşındaki teknik adam ve ekibine toplam 15 milyon euro tazminat ödeyeceği öğrenildi.
Mourinho'nun,25 yıllık teknik direktörlük kariyerinde çalıştırdığı birçok kulüpten (Real Madrid, Chelsea, Machester United, Tottenham, Roma, Fenerbahçe) yaklaşık108 milyon euro tazminat aldığı düşünülüyor.