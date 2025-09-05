Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hakem açıklandı: Türkiye - İspanya maçına tanıdık isim

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda İspanya ile oynayacağı müsabakada Michael Oliver düdük çalacak. İngiliz hakem, daha önce Türkiye'nin 2 maçında görev yaptı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 2'nci maçında 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te İspanya ile karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak maçınhakemi İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver oldu.

Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Christopher Kavanagh olacak. Maçta Jarred Gavan Gillett VAR, Darren England ise AVAR olarak görev yapacak.

TÜRKİYE'NİN 2 MAÇINI YÖNETTİ

Olivier, daha önce A Milli Takım'ın 2 maçında düdük çaldı. İngiliz hakem, ay-yıldızlıların 2015 yılında Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda deplasmanda Kazakistan’ı 1-0, 2021 yılında Dünya Kupası Elemeleri G Gurubu’nda Hollanda’yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmalarda görev aldı.

