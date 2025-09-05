Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe, Avrupa kadrosuna almamıştı! Mimovic'e Şampiyonlar Ligi'nden talip var

Fenerbahçe, Avrupa kadrosuna almamıştı! Mimovic'e Şampiyonlar Ligi'nden talip var

Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ognjen Mimovic'in, Avrupa kupaları kadrosuna dahil edilmemesi sonrası geleceği tartışma konusu olmuştu. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Pafos FC, Sırp oyuncuya kadrosuna katmayı hedefliyor.

Güney Kıbrıs ekiplerinden Pafos FC, Ocak 2025'te 6,7 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Ognjen Mimovic'irenklerine bağlamak istiyor.

Sırp basını ve Mozzart Sport'un haberine göre; Pafos FC, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligikadrosuna dahil etmediği futbolcunun kiralık transferi için harekete geçti.

FENERBAHÇE'DE RESMİ MAÇI YOK

21 yaşındaki oyuncu, futbola Kızılyıldız altyapısında başladı. A takımda 34 maça çıkan Mimovic, Ocak 2025'te geldiği Fenerbahçe'de resmi maça çıkmadan şubat ayında Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit'e kiralandı. Sırp milli oyuncu, sezonun ikinci yarısında Zenit formasıyla 6 karşılaşmada süre aldı.

