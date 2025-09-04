Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de Hamdi Akın'dan stadyum ve Bankalar Birliği müjdesi: Kapasite artacak

Fenerbahçe'de Hamdi Akın'dan stadyum ve Bankalar Birliği müjdesi: Kapasite artacak

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, FB TV'de katıldığı programda Bankalar Birliği ve stadyumun yenilenmesine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Kulübün Bankalar Birliği borcunun ciddi şekilde azaldığını kaydeden Akın, stadyum kapasitesinin artırılacağını açıkladı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, FB TV'de katıldığı "Gündem Özel" programında tesisler ve Bankalar Birliği borcuna ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

"GAYRİMENKUL SATMADAN BORCUMUZU DÜŞÜRDÜK"

Bankalar Birliği borcunun ciddi ölçüde azaldığını belirten Hamdi Akın, "347 milyon Euro olan Bankalar Birliği borcumuzu, hiçbir gayrimenkul satmadan 69 milyon Euro'ya kadar düşürdük." açıklamasını yaptı.

SPOR AKADEMİSİ VE TESİSLER

Fenerbahçe'nin Maltepe'deki spor akademisi projesine değinen Akın, "Borcumuz bittiği için artık diğer arsalarımızı değerlendirebileceğiz. Emlak Konut'la yapacağımız projeden gelecek parayla Maltepe'deki spor akademimizi tamamlayacağız. Temel atıldı, inşallah sonunu da görürüz. Başkanımızın şirketi Ark İnşaat harcamaları yapıyor. İki sene içinde bitmeye yakın hale gelecek. Dereağzı'ndaki bütün projeler tamam. 6 milyon Euro'luk yatırımlar ile voleybol tesislerinin inşaatına başlıyoruz. Ardından basketbol, kürek, yelken, boks ve masa tenisi tesisleri yenilenecek." diye konuştu.

STADYUM KAPASİTESİ ARTACAK

Fenerbahçe'nin mabedi Ülker Stadyumu için de yeni planları olduğunu açıklayan Hamdi Akın, stadın kapasitesinin artırılacağını duyurdu. Stadı 65 bin kişiye çıkaracaklarını söyleyen Akın, "50 bin kişilik stadyum kapasitemizi 65 bine çıkaracağız. Bunu da kesinlikle yapacağız. 5.000-5.000 kale arkalarına, 2.500-2.500 de Maraton ve Fenerium Tribünlerine ilaveler olacak. Böylelikle stadımız üç kat olmuş olacak." dedi. 

