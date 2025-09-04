Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi son buluyor! İbre o isme döndü, kulübe çağrılacak

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör için çalışmalar hız kazanırken önemli bir gelişme yaşandı.

Mourinho'nun koltuğunu deneyimli bir isimle doldurmak ve yıllardır süren şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, yerli ve yabancı olmak üzere birçok isimle görüşmeler gerçekleştirdi.

YERLİ VE YABANCI ADAYLAR BELİRLENDİ

Sarı lacivertlilerde; Roger Schmidt, Ange Postecoglou, Luciano Spalletti ve Sebastian Hoeness isimleri gündeme gelirken yerli adaylar arasında İsmail Kartal ve Aykut Kocaman yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'la teknede bir görüşme gerçekleştiren İsmail Kartal, sarı lacivertli takımda dördüncü teknik direktörlük dönemine yakın.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, yabancı çalıştırıcılar ve İsmail Kartal’la görüşmelerini sürdürürken şu an için ibre İsmail Kartal’a dönmüş durumda.

Sarı lacivertli ekipte öğleden sonra 15.00'te yapılacak yönetim kurulu toplantısında İsmail Kartal isminde karar kılınırsa tecrübeli teknik adam kulübe çağrılacak ve teknik direktör belirsizliği son bulacak.

İSMAİL KARTAL'DAN AÇIKLAMA

Son olarak İran temsilcisi Persepolis'te görev yapan İsmail Kartal, geçtiğimiz günlerde "Fenerbahçe'de çalışır mısınız?" sorusuna, "Bugün mübarek cuma günü. Hayırlısıysa tabii ki Fenerbahçe'de hepimiz çalışmak isteriz. Eğer Rabbim Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için başka birini uygun gördüyse inşallah teknik direktör o olsun. Allah ne takdir görmüşse bize onu nasip etsin. Hakkımızda hayırlısı." ifadelerini kullanmıştı.

İLK KEZ AZİZ YILDIRIM DÖNEMİNDE GELDİ

2010-2014 yılları arasında Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olan İsmail Kartal, 2014 yılında gelen son şampiyonluğun ardından Ersun Yanal'la yolların ayrılmasıyla sarı lacivertlilerde ilk kez teknik direktör oldu. 46 maçta 2.17 puan ortalaması yakaladı. 2014-2015 sezonunu Galatasaray şampiyon tamamlarken sezon sonunda İsmail Kartal'ın yerine Vítor Pereira getirildi.

PEREIRA GİTTİ, KARTAL İKİNCİ KEZ TAKIMIN BAŞINA GEÇTİ

2021-2022 sezonunda 2. Vitor Perreira döneminin ardından göreve gelen İsmail Kartal, 21 maç takımın başında kalmış 1.95 puan ortalaması yakalamıştı. İsmail Kartal'ın yerine sonrasında Jorge Jesus getirildi.

ÜÇÜNCÜ DÖNEMİNİ 99 PUANLA İKİNCİ TAMAMLADI

Fenerbahçe'nin başına son olarak 2023-2024 sezonunda teknik direktör olarak geçen İsmail Kartal, sarı lacivertli takımla 99 puan toplamış ancak 102 puan toplayan Galatasaray'ın ardından ikincilikle yetinmişti.

TARİHİ İSTATİSTİKLERE İMZA ATTI

Fenerbahçe tarihinde bir Süper Lig sezonunda en yüksek galibiyeti yüzdesi (%83; 20/24) ve puan ortalaması (2.63) yakalayan İsmail Kartal, göze hoş gelen oyunuyla övgüler alsa da yerini Jose Mourinho'ya bırakmıştı.

İsmail Kartal; Karabük, Sivasspor, Mardinspor, Altay SK, Malatyaspor, Orduspor, Konya Şekerspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Rizespor, Konyaspor, BB Erzurumspor ve son olarak da İran takımı Persepolis'i çalıştırdı.