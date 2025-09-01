Her şeyi bir zarfa sığdırmışlar! Fenerbahçe'nin Mourinho'ya veda şekli şaşkına çevirdi

Geçtiğimiz sezona dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe, hedeflediği başarıya ulaşamamış ve gözler 2025-2026 sezonuna çevrilmişti. Sarı-lacivertliler, bu sezona da umduğu gibi başlayamadı. Süper Lig'de Göztepe ile berabere kalan, Şampiyonlar Ligi'ne ise erken veda eden Fenerbahçe'de beklenen ayrılık yaşandı.

KARAR NASIL İLETİLDİ?

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile ani bir kararla yollarını ayırdı. Karar taraftarı ikiye bölerken, ayrılık süreci de gündem oldu. Ünlü futbol yorumcusu Ersin Düzen, Portekizli teknik adamın kararın bir zarf aracılığıyla iletildiğini iddia etti.

"MASASINDA BİR ZARF GÖRÜYOR..."

NOW Spor Youtube kanalında konuşan ünlü futbol yorumcusu Ersin Düzen, Mourinho'nun ayrılık kararını odasındaki bir zarftan öğrendiğini öne sürdü.

Düzen, "Siz nasıl veda edildiğini biliyor musunuz Mourinho'ya? Samandıra'daki odasına gidiyor. Masasında bir zarf görüyor...Zarfı açıyor ve işinize son verilmiştir yazısını görüyor. Fenerbahçe, Jose Mourinho'ya bir kağıt parçasıyla veda etmiş" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'de toplam 62 maça çıkan Jose Mourinho, bu maçlarda 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Portekizli teknik adam 2.02'lik puan ortalaması yakaladı.