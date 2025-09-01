Fenerbahçe'nin yıldızı gitti gidiyor! Kapıyı 20 milyon euro ile çaldılar
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek'e talip var. Sarı-lacivertlilerin kapısını çalan teklifin 20 milyon euronun üzerinde olduğu belirtilirken, yönetimin vereceği karar merakla bekleniyor.
Transfer döneminin sona ermesine sayılı saatler kala Fenerbahçe cephesinde hareketlilik arttı. Teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, ardından çıktığı maçtan 3-1 galibiyetle ayrıldı. Üzerine patlatılan transfer bombaları ise taraftarı heyecanlandırdı.
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun zorlu transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, Ederson ve Asensio'yu da kadrosuna resmen katmak üzere. Bu süreçte gelen isimler büyük heyecana neden olurken, bir yandan da gitmesi gündemde olan isimler var.
'20 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertlilerin genç milli yıldızı İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye 20 milyon euronun üzerinde bir transfer teklifi geldi. Bu teklife henüz cevap vermeyen sarı-lacivertliler, değerlendirme aşamasında.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki İsmail Yüksek'in sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.