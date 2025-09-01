Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'nin yıldızı gitti gidiyor! Kapıyı 20 milyon euro ile çaldılar

Fenerbahçe'nin yıldızı gitti gidiyor! Kapıyı 20 milyon euro ile çaldılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;nin yıldızı gitti gidiyor! Kapıyı 20 milyon euro ile çaldılar
Fenerbahçe, Transfer, İsmail Yüksek, Transfer Teklifi, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek'e talip var. Sarı-lacivertlilerin kapısını çalan teklifin 20 milyon euronun üzerinde olduğu belirtilirken, yönetimin vereceği karar merakla bekleniyor.

Transfer döneminin sona ermesine sayılı saatler kala Fenerbahçe cephesinde hareketlilik arttı. Teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, ardından çıktığı maçtan 3-1 galibiyetle ayrıldı. Üzerine patlatılan transfer bombaları ise taraftarı heyecanlandırdı.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun zorlu transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, Ederson ve Asensio'yu da kadrosuna resmen katmak üzere. Bu süreçte gelen isimler büyük heyecana neden olurken, bir yandan da gitmesi gündemde olan isimler var.

Fenerbahçe'nin yıldızı gitti gidiyor! Kapıyı 20 milyon euro ile çaldılar - 1. Resim

'20 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertlilerin genç milli yıldızı İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye 20 milyon euronun üzerinde bir transfer teklifi geldi. Bu teklife henüz cevap vermeyen sarı-lacivertliler, değerlendirme aşamasında.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki İsmail Yüksek'in sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı İKM başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? İnfaz ve Koruma Memuru başvuru sonuç sorgulama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Barış Alper'in transfer kararı! Yönetime tepkisi dinmiyor: Şimdi başka konuşuyorlar - SporSıcak gelişme! Barış Alper'den olay sözlerFenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için 2 isim verdi! Rıdvan Dilmen'den "20 yıllık" gerekçe - SporYeni teknik direktör için 2 isim verdi! "20 yıllık" gerekçeGalatasaray rekorlarla başladı: Hiç kaybetmedi, gol yağdırdı - SporGalatasaray rekorlarla başladı: Hiç kaybetmedi, gol yağdırdıBeşiktaş'a 3 gol atmıştı! Arda Turan'ın takımında tarihe geçen transfer - SporBeşiktaş'a 3 gol atmıştı! Tarihi imza: Dudak uçuklatan paraBu sporu Türkiye'ye yaymak istiyorlar! 160 kiloyla ısındılar, 1 ton 700 kilogramlık aracı kaldırdılar - SporBu sporu Türkiye'ye yaymak istiyorlar! 160 kiloyla ısındılar, 1 ton 700 kilogramlık aracı kaldırdılar11,5 milyon euroluk dev fiyasko! Fenerbahçe'de veda zamanı: Yeni takımı belli oldu - Spor11,5 milyon euroluk fiyasko! F.Bahçe'de veda: Yeni takımı...
Sonraki Haber Yükleniyor...