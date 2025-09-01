Fenerbahçeli yöneticiden Mourinho'ya şah-mat! "Beni tanımıyordu, artık unutamaz!"

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun başında başlayan Jose Mourinho dönemi, Şampiyonlar Ligi play-off turu öncesinde sona ermişti. Ayrılık kararının arkasında yatan sebeplerin başında Portekizli teknik adamın yaptığı bazı açıklamalar gelirken, özellikle Asbaşkan Hamdi Akın’a yönelik sözleri büyük yankı uyandırmıştı.

"HER ŞEY OLABİLİR" DEMİŞTİ

Portekiz ekibi Benfica ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulunan Hamdi Akın, "Her şey olur. Her şey olabilir. Çok rahatlıkla geçebiliriz. Niye geçmeyelim! Ne var ki Benfica'da. Gördünüz işte burada. Çok da önemli bir takım değil. Çok kafa kafaya bir maç olacağını düşünüyorum, çok kafa kafaya..." şeklinde iddialı ifadeler kullanmıştı.

Bu sözlere Mourinho'dan gelen cevap ise dikkat çekmişti.

"ONU TANIMIYORUM"

Deneyimli teknik adam, "Yarınki maçın kolay olduğu yönünde açıklama yapan kişi kim, bilmiyorum. Belki kulüpte kendisini güçlendiren bir açıklama olabilir ama onu tanımıyorum" diyerek Hamdi Akın’a üstü kapalı bir gönderme yapmıştı.

Mourinho’nun bu sözleri, ayrılığın fitilini adeta ateşledi. Fenerbahçe yönetimi, Şampiyonlar Ligi hedefi öncesinde radikal bir kararla Portekizli teknik adamla yollarını ayırdı.

MOURİNHO'YA CEVAP GECİKMEDİ

Ajansspor’un haberine göre; Mourinho’nun görevden alınmasının ardından ortaya çıkan yaklaşık 9 milyon euroluk tazminatın ödenmesini üstlenen isim Hamdi Akın oldu. Ancak Akın, ödemeye dair ilginç bir talepte bulundu. Fesih protokolünde ödeme yapan taraf olarak hem Fenerbahçe kulübünün hem de kendi isminin açıkça yazılmasını istedi.

Hamdi Akın’ın bu hamlesinin arkasında yatan düşünce ise oldukça net: Madem beni tanımadığını söylüyor, artık her baktığında adımı görecek. İsmini unutmaması için küçük bir jest...