Fenerbahçe'de İsmail Kartal sürprizi! Basına sızan karede dikkat çeken detay

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu akşam Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürüyor. Ortaya birçok farklı iddia atılırken, İsmail Kartal'ın basına sızan bir fotoğrafı 'bitti bu iş' dedirtti. İşte detaylar...

Teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de koltuğa kimin oturacağı merakla bekleniyor. Masada yerli ve yabancı olmak üzere birçok isim olduğu iddia edilirken, bugün gerçekleşen sürpriz görüşme sarı-lacivertli taraftarı heyecanlandırdı.

HAMDİ AKIN'LA 'YALIDA' GÖRÜŞTÜ

Ekol Sport'un haberine göre; Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, İsmail Kartal ile Anadolu Hisarı’ndaki yalısında görüştü. İsmail Kartal, transfer görüşmesinin ardından Hamdi Akın'ın yalısından çıkış yaptı.

Görüşmenin yaklaşık 2 saat sürdüğü belirtildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal sürprizi! Basına sızan karede dikkat çeken detay - 1. Resim

KOÇ'UN AKLI ROGER SCHMIDT'DE

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un teknik direktörlük görevi için Roger Schmidt ile görüşmelerde bulunduğu ve adaylar arasında ilk sırada Alman teknik adamın yer aldığı öğrenildi.

REKOR KIRMIŞTI

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig’de tarihi bir sezon geçirirken, sezonu 99 puanla tamamlayarak kulüp tarihinin en yüksek puan rekorunu kırmıştı.

