Sarı-lacivertlilerin, Jose Mourinho ile yolları ayırmasının ardından takımın başında kimin yer alacağı tartışma konusu oldu. Bu akşam oynanacak "Fenerbahçe Gençlerbirliği maçında teknik direktör kim olacak?" netlik kazandı.

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA TEKNİK DİREKTÖR KİM OLACAK?

Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği ile 31 Ağustos 2025’te Eryaman Stadı’nda saat 19.00’da oynayacağı maçta takımın başında Zeki Murat Göle olacak.

Jose Mourinho’nun 29 Ağustos’ta yönetim kurulu kararıyla görevden alınmasının ardından teknik ekipte yardımcı antrenör olarak görev yapan Göle, geçici olarak teknik direktörlük koltuğuna oturacak.

Zeki Murat Göle, daha önce Fenerbahçe’de Ersun Yanal ve Erol Bulut dönemlerinde yardımcı antrenörlük yapmış, 2020-2021 sezonunda kısa süreli teknik direktörlük deneyimiyle biliniyor.

Göle’nin, sakatlıklar nedeniyle eksik oyuncularla (Rodrigo Becao, Cenk Tosun, Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Nelson Semedo) sahaya nasıl bir kadro çıkaracağı, maç öncesi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör arayışı ise devam ediyor. İsmail Kartal ve Aykut Kocaman gibi isimler sosyal medyada öne çıktı.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Fenerbahçe, 29 Ağustos 2025’te Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını duyurdu ve şu an için kalıcı bir teknik direktör ataması yapılmadı. Gençlerbirliği maçı için takımın başında Zeki Murat Göle’nin olacağı açıklanırken yönetim yeni teknik direktör arayışını sürdürüyor.

Mourinho’nun ayrılığı, takımın Avrupa Ligi’nde Benfica’ya elenmesi ve ligdeki istikrarsız başlangıcın (2 maçta 4 puan) ardından geldi.

ZEKİ MURAT GÖLE KİMDİR?

26 Eylül 1979 doğumlu olan Zeki Murat Göle, uzun yıllardır Fenerbahçe teknik ekibinde yer alıyor.

13 Ekim 2008'de U18'de yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Göle, 16 Ağustos 2010'da U21'de görevine devam etti.

1 Ağustos 2013'de teknik direktör olarak U16 takımının başına geçti ve 2014'te U17 takımında bu görevini sürdürdü.

Ardından 18 Ağustos 2014 yılında A Takıma geçerek yardımcı antrenör görevini halen sürdürüyor.

19/20 sezonunda 4 Mart-9 Haziran 2020 tarihleri arasında ve 21/22 sezonunda 20 Aralık 2021-13 Ocak 2022 tarihleri arasında "Geçici Teknik Direktör" oldu.

Son olarak 29 Ağustos 2025'te Jose Mourinho'nun görevden ayrılmasıyla geçici teknik direktör olarak takımın başında yer alıyor.