Gençlerbirliği-Fenerbahçe maç kadrosu belli oldu! Kimler eksik, Edson Alvarez ve Dorgeles Nene oynayacak mı?

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maç kadrosu belli oldu! Kimler eksik, Edson Alvarez ve Dorgeles Nene oynayacak mı?

- Güncelleme:
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maç kadrosu belli oldu! Kimler eksik, Edson Alvarez ve Dorgeles Nene oynayacak mı?
Süper Lig, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Kadro, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, zorlu bir deplasmanda Gençlerbirliği’nin konuğu olacak. Ankara’daki Eryaman Stadı’nda oynanacak Gençlerbirliği-Fenerbahçe maç kadrosu belli oldu. Edson Alvarez ve Dorgeles Nene oynayacak mı, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, muhtemel ilk 11 açıklandı mı merak ediliyor.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maç kadrosu belli oldu! Fenerbahçe cephesinde kadro ve eksik durumu da taraftarların radarında. Kimler eksik, Edson Alvarez ve Dorgeles Nene oynayacak mı, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, muhtemel ilk 11 açıklandı mı?

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maç kadrosu belli oldu! Kimler eksik, Edson Alvarez ve Dorgeles Nene oynayacak mı? - 1. Resim

GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun."

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maç kadrosu belli oldu! Kimler eksik, Edson Alvarez ve Dorgeles Nene oynayacak mı? - 2. Resim

GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısına bazı eksiklerle çıkacak. Sol kasık bölgesinde sakatlığı bulunan Nelson Semedo ile hafif sakatlığı devam eden Jhon Duran kafilede yer almazken, Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Mert Hakan Yandaş da tedavi süreçleri nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maç kadrosu belli oldu! Kimler eksik, Edson Alvarez ve Dorgeles Nene oynayacak mı? - 3. Resim

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA EDSON ALVAREZ VE DORGELES NENE OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’nin yeni transferi Edson Alvarez, sarı-lacivertli formayla sahaya ilk kez çıkabilir. Teknik heyetin onayıyla sahaya sürülecek olan Alvarez, orta sahada takımın dengelerini güçlendirecek.

Bunun yanı sıra Dorgeles Nene de kadroda yer alıyor, teknik ekip görev vermesi durumunda Nene de ilk resmi maçına çıkarak sarı-lacivertli formayı giyecek.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maç kadrosu belli oldu! Kimler eksik, Edson Alvarez ve Dorgeles Nene oynayacak mı? - 4. Resim

GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Gençlerbirliği: Gökhan; Hanousek, Goutas, Thalisson, Pereira; Oğulcan, Zuzek, Abdurrahim, Traore; Göktan, Metehan

Fenerbahçe: İrfancan; Skriniar, Çağlar, Oğuz Aydın, Alvarez, İsmail, Fred, Talisca, Brown, Nene, En-Nesyri

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maç kadrosu belli oldu! Kimler eksik, Edson Alvarez ve Dorgeles Nene oynayacak mı? - 5. Resim

GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasındaki mücadele 31 Ağustos 2025 akşamı Eryaman Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak. Maçı hakem Çağdaş Altay yönetecek ve karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

