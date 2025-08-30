Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Süper Lig'de 5 gollü maçın galibi belli oldu! Burak Yılmaz ve Shota'dan ilk açıklamalar

Süper Lig'de 5 gollü maçın galibi belli oldu! Burak Yılmaz ve Shota'dan ilk açıklamalar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;de 5 gollü maçın galibi belli oldu! Burak Yılmaz ve Shota&#039;dan ilk açıklamalar
Süper Lig, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Burak Yılmaz, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı ağırladı. 5 gollü müsabakayı konuk ekip Gaziantep FK kazandı. 3 puanı hanesine yazdıran Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz "Attığımız üç golün üçünü de çalıştık" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Gaziantep FK’ya 3-2 mağlup oldu.

KIRAN KIRANA MÜCADELE

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta Gaziantep FK'nın golleri 13'te Melih Kabasakal, 30'da Christopher Lungoy ve 74'te Arda Kızıldağ'dan geldi. Kasımpaşa'nın gollerini ise 70'te Fall ve 87'de penaltıdan Hajradinovic kaydetti.

Süper Lig'de 5 gollü maçın galibi belli oldu! Burak Yılmaz ve Shota'dan ilk açıklamalar - 1. Resim

PAŞA'NIN ELİ BOŞ KALDI

Bu sonucun ardından Gaziantep FK ligdeki puanını 6'ya çıkardı. Kasımpaşa ise 0 puanda kaldı.

Süper Lig'de 5 gollü maçın galibi belli oldu! Burak Yılmaz ve Shota'dan ilk açıklamalar - 2. Resim

BURAK YILMAZ: 3 GOLÜ DE ÇALIŞTIK

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, açıklamalarda bulundu. Oyun olarak çok üstün olmadıklarını ancak galip geldikleri için mutlu olduğunu söyleyen Yılmaz, "Kasımpaşa 2'de 0 ile başladı. Bu maçta Kasımpaşa'nın savaşarak, kavga eden görüntüyü vereceğini biliyorduk. Maçı domine ederek kazanmadık. Bu maça özgü stratejilerle kazandık. İyi kapanıp, hızlı çıkmayı düşündük. Bunu da başardık. Attığımız üç golün üçünü de çalıştık. Kasımpaşa'nın geçen sezon duran toptan en çok gol yiyen takım olduğunu söyledik. Duran toptan gol attık. Çok mutluyuz. Bazen çok iyi oynayıp kazanırsınız, bazen de çok iyi oynayıp kaybediyorsunuz. Kasımpaşa'nın zorlanacağını biliyorduk. Oyuncularıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 5 gollü maçın galibi belli oldu! Burak Yılmaz ve Shota'dan ilk açıklamalar - 3. Resim

"YARIN BİR OYUNCU AÇIKLAYACAĞIZ"

Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kaldığının hatırlatılması üzerine kadro planlamasıyla ilgili bilgi veren Yılmaz, "Yarın bir oyuncuyu açıklayacağız. Stoper alıp daha sonra bekleyeceğiz. Avrupa transfer dönemi kapanacak ve orada fırsat transferini bekleyeceğiz. Bu konuda sol kanat, forvet olarak şansımızı kullanacağız. Yönetime çok teşekkür ediyorum. Camia olarak birlik olmalıyız. Gaziantep camia olarak çok güçlü bir şehir. Taraftarımızı da stada çekersek çok önemli can yakan bir ekip olacağız" diye konuştu.

SHOTA: GOLDE UYUDUK, LİGE KÖTÜ BAŞLADIK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Shota Arveladze, açıklamalarda bulundu. Kendileri adına çok kötü bir sonuç olduğundan bahseden Arveladze, "İki farklı devre oldu. Hatalara rağmen oyunu çevirebilirdik. Puan veya puanlar alabilirdik. Rakibi tebrik etmek lazım. Duran toplara iyi çalışmışlar ve gol attılar. Buna çalıştık ama golde uyuduk. Kritik dakikalarda gol yedik. İkinci devrede maçı çevirecek pozisyonlar bulduk. Net pozisyonlar bulduk. Sonuç bizim için iyi değil. Lige kötü başladık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tel Aviv'de binler hükümete karşı sokağa indi! "Yargı önüne çıkacaklar"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mourinho'dan Portekiz'e iner inmez flaş sözler! Fenerbahçe'den ayrılık sonrası ilk kez konuştu - SporFenerbahçe sorusuna ilk kez cevap verdiTrabzonspor'da flaş ayrılık! Muhammed Cham’ın yeni adresi belli oldu - SporMuhammed Cham’ın yeni adresi belli olduZorlu deplasmanda 4 eksik! Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maç kadrosu belli oldu - SporFenerbahçe'nin Gençlerbirliği maç kadrosu belli olduGalatasaray cephesinden Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Fenerbahçe'nin Avrupa listesi için..." - SporGalatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!Fenerbahçe'de şok sakatlık! Süper Lig ekibine karşı forma giyemeyecek - SporFenerbahçe'de şok sakatlık!Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar, birlik oldu! Hem Mourinho, hem de Solskjaer için helva dağıttılar - SporEzeli rakipler Mourinho-Solskjaer helvasında birlik oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...