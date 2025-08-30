Süper Lig'de 5 gollü maçın galibi belli oldu! Burak Yılmaz ve Shota'dan ilk açıklamalar

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Gaziantep FK’ya 3-2 mağlup oldu.

KIRAN KIRANA MÜCADELE

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta Gaziantep FK'nın golleri 13'te Melih Kabasakal, 30'da Christopher Lungoy ve 74'te Arda Kızıldağ'dan geldi. Kasımpaşa'nın gollerini ise 70'te Fall ve 87'de penaltıdan Hajradinovic kaydetti.

PAŞA'NIN ELİ BOŞ KALDI

Bu sonucun ardından Gaziantep FK ligdeki puanını 6'ya çıkardı. Kasımpaşa ise 0 puanda kaldı.

BURAK YILMAZ: 3 GOLÜ DE ÇALIŞTIK

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, açıklamalarda bulundu. Oyun olarak çok üstün olmadıklarını ancak galip geldikleri için mutlu olduğunu söyleyen Yılmaz, "Kasımpaşa 2'de 0 ile başladı. Bu maçta Kasımpaşa'nın savaşarak, kavga eden görüntüyü vereceğini biliyorduk. Maçı domine ederek kazanmadık. Bu maça özgü stratejilerle kazandık. İyi kapanıp, hızlı çıkmayı düşündük. Bunu da başardık. Attığımız üç golün üçünü de çalıştık. Kasımpaşa'nın geçen sezon duran toptan en çok gol yiyen takım olduğunu söyledik. Duran toptan gol attık. Çok mutluyuz. Bazen çok iyi oynayıp kazanırsınız, bazen de çok iyi oynayıp kaybediyorsunuz. Kasımpaşa'nın zorlanacağını biliyorduk. Oyuncularıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"YARIN BİR OYUNCU AÇIKLAYACAĞIZ"

Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kaldığının hatırlatılması üzerine kadro planlamasıyla ilgili bilgi veren Yılmaz, "Yarın bir oyuncuyu açıklayacağız. Stoper alıp daha sonra bekleyeceğiz. Avrupa transfer dönemi kapanacak ve orada fırsat transferini bekleyeceğiz. Bu konuda sol kanat, forvet olarak şansımızı kullanacağız. Yönetime çok teşekkür ediyorum. Camia olarak birlik olmalıyız. Gaziantep camia olarak çok güçlü bir şehir. Taraftarımızı da stada çekersek çok önemli can yakan bir ekip olacağız" diye konuştu.

SHOTA: GOLDE UYUDUK, LİGE KÖTÜ BAŞLADIK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Shota Arveladze, açıklamalarda bulundu. Kendileri adına çok kötü bir sonuç olduğundan bahseden Arveladze, "İki farklı devre oldu. Hatalara rağmen oyunu çevirebilirdik. Puan veya puanlar alabilirdik. Rakibi tebrik etmek lazım. Duran toplara iyi çalışmışlar ve gol attılar. Buna çalıştık ama golde uyuduk. Kritik dakikalarda gol yedik. İkinci devrede maçı çevirecek pozisyonlar bulduk. Net pozisyonlar bulduk. Sonuç bizim için iyi değil. Lige kötü başladık" ifadelerini kullandı.