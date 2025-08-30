Fenerbahçe'de şok sakatlık! Süper Lig ekibine karşı forma giyemeyecek
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Fenerbahçe'de şok bir sakatlık yaşandı. Tecrübeli santrafor Jhon Duran sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
Devler Ligi hayali suya düşen Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Deplasmanda oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe'ye yıldız oyuncudan kötü haber geldi.https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/fenerbahceli-ve-besiktasli-taraftarlar-birlik-oldu-hem-mourinho-hem-de-solskjaer-icin-helva-dagittilar-1142185
JHON DURAN ZORLU DEPLASMANDA YOK
TRT Spor'un haberine göre son oynanan Benfica maçında sakatlanan Jhon Duran, Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyecek.
Santrafor oyuncunun sakatlığına dair net bir bilgi bulunmuyor. Ancak sağlık ekibinin, Kolombiyalı futbolcunun tedavisi için kısa süre içerisinde bir yol haritası belirleyeceği öğrenildi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak