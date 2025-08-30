Fenerbahçe'de şok sakatlık! Süper Lig ekibine karşı forma giyemeyecek

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Fenerbahçe'de şok bir sakatlık yaşandı. Tecrübeli santrafor Jhon Duran sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Devler Ligi hayali suya düşen Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Deplasmanda oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe'ye yıldız oyuncudan kötü haber geldi.https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/fenerbahceli-ve-besiktasli-taraftarlar-birlik-oldu-hem-mourinho-hem-de-solskjaer-icin-helva-dagittilar-1142185

JHON DURAN ZORLU DEPLASMANDA YOK

TRT Spor'un haberine göre son oynanan Benfica maçında sakatlanan Jhon Duran, Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyecek.

Santrafor oyuncunun sakatlığına dair net bir bilgi bulunmuyor. Ancak sağlık ekibinin, Kolombiyalı futbolcunun tedavisi için kısa süre içerisinde bir yol haritası belirleyeceği öğrenildi.

