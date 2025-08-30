Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mutlu olmasaydı Fener'e gol atmazdı! Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler

- Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye resmen transfer olmasının ardından Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'den çarpıcı açıklamalar geldi. Lage, "Benfica'da çok mutluydu. Eğer öyle olmasaydı Fenerbahçe'ye karşı bize yardımcı olmazdı" dedi.

Benfica'ya 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe uzun zamandır peşinde olduğu Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine bağladı. Fenerbahçe'yi eleyen golü atan Kerem Aktürkoğlu'nun transferine ilişkin Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'den önemli açıklamalar geldi.

'EĞER ÖYLE OLMASAYDI...' 

Eski oyuncusunun örnek bir davranış sergilediğinin altını çizen Lage, Kerem'in aksi durumda Fenerbahçe'ye karşı gol atmayacağını söyledi. 

Mutlu olmasaydı Fener'e gol atmazdı! Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler - 1. Resim

Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu için şu sözleri sarf etti: 

'Kerem Aktürkoğlu, her zaman çok mutluydu ve örnek bir davranış sergiledi. Eğer öyle olmasaydı Fenerbahçe'ye karşı bize yardımcı olmazdı.'

Mutlu olmasaydı Fener'e gol atmazdı! Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler - 2. Resim

GOLE SEVİNMEDİ, GALİBİYET POZUNA KATILMADI

Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye attığı golün ardından sevinmemesi ve soyunma odasındaki galibiyet pozuna katılmaması dikkat çekmişti.

Mutlu olmasaydı Fener'e gol atmazdı! Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler - 3. Resim

Öte yandan Benfica ile Fenerbahçe’nin 22.5 milyon euro ve 2.5 milyon euroluk bonus teklifinde el sıkıştı. Aktürkoğlu'nun birkaç gün içinde İstanbul’a gelip resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. 

