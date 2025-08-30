Mutlu olmasaydı Fener'e gol atmazdı! Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler

Benfica'ya 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe uzun zamandır peşinde olduğu Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine bağladı. Fenerbahçe'yi eleyen golü atan Kerem Aktürkoğlu'nun transferine ilişkin Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'den önemli açıklamalar geldi.

'EĞER ÖYLE OLMASAYDI...'

Eski oyuncusunun örnek bir davranış sergilediğinin altını çizen Lage, Kerem'in aksi durumda Fenerbahçe'ye karşı gol atmayacağını söyledi.

Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu için şu sözleri sarf etti:

'Kerem Aktürkoğlu, her zaman çok mutluydu ve örnek bir davranış sergiledi. Eğer öyle olmasaydı Fenerbahçe'ye karşı bize yardımcı olmazdı.'

GOLE SEVİNMEDİ, GALİBİYET POZUNA KATILMADI

Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye attığı golün ardından sevinmemesi ve soyunma odasındaki galibiyet pozuna katılmaması dikkat çekmişti.

Öte yandan Benfica ile Fenerbahçe’nin 22.5 milyon euro ve 2.5 milyon euroluk bonus teklifinde el sıkıştı. Aktürkoğlu'nun birkaç gün içinde İstanbul’a gelip resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.