Kerem Benfica'da çok mutlu... Bruno Lage'den maç sonu Fenerbahçe sözleri

Şampiyonlar Ligi yolunda Kadıköy'den beraberlikle ayrılan Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'den maç sonrası çarpıcı açıklamalar geldi. Kırmızı kartın stratejilerini değiştirdiğini vurgulayan Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da mutlu olduğunu söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Benfica, İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşırken sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

KIRMIZI KART OYUNU DEĞİŞTİRDİ

Müsabakanın ardından Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, "Bence çok iyi hazırlandık bu maça. İlk yarı özellikle oyunu kontrol ettik. İkinci yarı oyuna iyi başladık, cevap vermedik. Biraz daha atak oluşturmak istedik 2 oyuncu değişikliği ile. Ama maalesef kırmızı karttan sonra oyunun stratejisini değişti. Oyunu kapamak için sonrasında iyi mücadele verdik" diye konuştu.

"KEREM BENFİCA'DA MUTLU, BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Kerem Aktürkoğlu'nun maça 11'de başlaması Benfica'da devam edeceği anlamına mı geliyor sorusuna Lage, "Kerem Aktürkoğlu, benim için tek önemli olan Benfica’da mutlu mu, değil mi? Bence mutlu. Taktiksel olarak maçlara hazırlamak. İlk 11’de bu yüzden başladı. Bizim için çok önemli oyuncu. Bu benim kontrol edebildiğim kısımlar. Diğer kısımlar başkanların arasında olacak şey. Ben çok saygı duyuyorum. Oyunun taktiğine çok saygı duyuyorum. Fenerbahçe’nin Eusebio Cup’ta ilk yarı ve ikinci yarıda neler yaptığına baktık. Oyuncularımız nasıl oyuna girebileceğine baktık. Öz güvenli şekilde çok fazla tecrübesi olan takıma karşı çok güzel performans sergilediler. Bundan çok memnunum. Oyuna bir forvet aldık ancak arka arkaya gelen 2 sarı kart tehlike oluşturmamızı engelledi" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE ÇOK GÜÇLÜ TAKIM"

Kırmızı-beyazlıların teknik patronu, bu maçta neden az şut çekildiğine dair soruya, "Fenerbahçe’nin kaç şutu var? İki forvetle oynadık. Çok kapasiteli oyunculardı. Fenerbahçe’ye problem oluşturmak istedik. Tüm maçların hikayesi var. Toplu ve topsuz oyunu kontrol etmek ve daha fazla tehlike oluşturmak isterdik. 70. dakikada rakip takım daha fazla tehlike oluşturmak için 5 oyuncu ilerideyken biz de hücuma oyuncu aldık ama kırmızı kart oyunu değiştirdi. Fenerbahçe’ye karşı oyunu iyi kontrol etmemiz gerekiyordu. Fenerbahçe çok güçlü takım. 3 tane orta sahada önemli oyuncuları var. Hızlı forvet oyuncuları var. Maçın hikayesi bu oldu. Bazı maçlar daha fazla şut çekeceğiz. Luz Stadyumu’nda taraftarımızın önünde olacak. Kazanalım ki kutlayabilelim" cevabını verdi.

"BU TURU GEÇMEK İSTİYORUM"

Bruno Lage, tur şanslarıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Bu turu geçmek istiyorum. Favori olalım, olmayalım. Tur yüzde 50-50. Diğer tarafta çok kaliteli oyuncular var. Bu beni mutlu ediyor. İyi bir maç oynadık. Yapmamız gereken tekrar iyi bir oyun oynamak. Mücadele veren bir takım oluşturmak. Yapalım ki Şampiyonlar Ligi gruplarda olabilelim."

