Benfica'dan Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu göndermesi: Önce sildiler, sonra tekrar paylaştılar

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde Benfica ile Play Off eşleşmesinde karşı karşıya geliyor. Her iki kulüp maç öncesi ilk 11'lerini açıkladı. Portekiz kulübü sahaya Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Kerem Aktürkoğlu'nu da sahaya sürdü.

İLK 11 PAYLAŞIMINDA FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Transfer görüşmeleri nedeniyle Fenerbahçe-Benfica maçında oynayıp oynamayacağı gündem olan Kerem Aktürkoğlu, Bruno Lage tarafından kadroya dahil edildi. Lage, üstelik Kerem'i ilk 11'de oynatma kararı verdi.

Portekiz ekibi ilk 11 için sosyal medyada paylaşılan görselde Kerem Aktürkoğlu’nun kullanılması dikkatlerden kaçmadı.

Paylaşım Fenerbahçe'ye gönderme niteliğinde yorumlandı.

Benfica tepkiler sonrasında paylaşımı önce sildi, ardından tekrar yükledi. Paylaşımda "O nosso 𝗢𝗡𝗭𝗘!" ifadesine yer verildi.