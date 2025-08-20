Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Benfica'dan Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu göndermesi: Önce sildiler, sonra tekrar paylaştılar

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'yı ağırlıyor. Kadiköy'de oynanacak maç öncesi sosyal medyadan paylaşım yapan Portekiz kulüp, Fenerbahçe'ye yaptığı Kerem Aktürkoğlu göndermesi dikkat çekti.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde Benfica ile Play Off eşleşmesinde karşı karşıya geliyor. Her iki kulüp maç öncesi ilk 11'lerini açıkladı. Portekiz kulübü sahaya Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Kerem Aktürkoğlu'nu da sahaya sürdü.

İLK 11 PAYLAŞIMINDA FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Transfer görüşmeleri nedeniyle Fenerbahçe-Benfica maçında oynayıp oynamayacağı gündem olan Kerem Aktürkoğlu, Bruno Lage tarafından kadroya dahil edildi. Lage, üstelik Kerem'i ilk 11'de oynatma kararı verdi. 

Portekiz ekibi ilk 11 için sosyal medyada paylaşılan görselde Kerem Aktürkoğlu’nun kullanılması dikkatlerden kaçmadı.

Benfica'dan Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu göndermesi: Önce sildiler, sonra tekrar paylaştılar - 1. Resim

Paylaşım Fenerbahçe'ye gönderme niteliğinde yorumlandı.

Benfica tepkiler sonrasında paylaşımı önce sildi, ardından tekrar yükledi. Paylaşımda "O nosso 𝗢𝗡𝗭𝗘!" ifadesine yer verildi. 

 

