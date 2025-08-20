Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CANLI | Fenerbahçe - Benfica canlı anlatım! İlk 11'ler belli oldu
CANLI ANLATIM

CANLI | Fenerbahçe - Benfica canlı anlatım! İlk 11'ler belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CANLI | Fenerbahçe - Benfica canlı anlatım! İlk 11&#039;ler belli oldu
Fenerbahçe, Benfica, Şampiyonlar Ligi, Futbol, İlk 11, Haber
Spor Haberleri

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk ediyor. Kritik maçın ilk 11'leri belli oldu. Maçın canlı anlatımı ve son dakika gelişmeleri turkiyegazetesi.com.tr'de!

Canlı Anlatım Özeti
  • İLK 11'LER BELLİ OLDU
  • FENERBAHÇE - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA
  • FENERBAHÇE BENFICA'YI KONUK EDİYOR

20.08.2025 21:06

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran.

Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Florentino, Enzo Barrenechea, Richard Ríos, Aursnes, Aktürkoğlu, Pavlidis.

20.08.2025 21:00

FENERBAHÇE - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA 

Fenerbahçe - Benfica maçı canlı yayını TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak verilecek.

20.08.2025 21:00

FENERBAHÇE BENFICA'YI KONUK EDİYOR

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'yı ağırlıyor. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak turda ilk maç Kadıköy'de oynanacak.

Yer: İstanbul

Kaynak: Türkiye Gazetesi
