Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni'den vefa! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'ı ziyaret etti
Benfica maçı için İstanbul'a gelen eski Fenerbahçeli yıldız oyuncu Cristian Baroni, Aziz Yıldırım'ı ofisinde ziyaret etti. Baroni, Aykut Kocaman'la da görüştü.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu'nda Benfica ile oynayacağı maç için İstanbul'a gelen sarı-lacivertli takımın eski oyuncusu Cristian Baroni, Aziz Yıldırım'ı ofisinde ziyaret etti.
STADI BERABER GEZDİLER
Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Cristian Baroni, Benfica maçı için geldiği İstanbul'da eski başkan Aziz Yıldırım'la bir araya gelerek hasret giderdi. Brezilyalı oyuncu bir gün önce de Kadıköy'e giderek stadı gezdi.
KOCAMAN'LA DA BİR ARAYA GELDİ
Baroni, Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman ile de görüştü.
