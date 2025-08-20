Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni'den vefa! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'ı ziyaret etti

Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni'den vefa! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'ı ziyaret etti

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni&#039;den vefa! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman&#039;ı ziyaret etti
Fenerbahçe, Cristian Baroni, Benfica, Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman, Haber
Spor Haberleri  / HABER MERKEZİ

Benfica maçı için İstanbul'a gelen eski Fenerbahçeli yıldız oyuncu Cristian Baroni, Aziz Yıldırım'ı ofisinde ziyaret etti. Baroni, Aykut Kocaman'la da görüştü.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu'nda Benfica ile oynayacağı maç için İstanbul'a gelen sarı-lacivertli takımın eski oyuncusu Cristian Baroni, Aziz Yıldırım'ı ofisinde ziyaret etti.

Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni'den vefa! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'ı ziyaret etti - 1. Resim

STADI BERABER GEZDİLER

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Cristian Baroni, Benfica maçı için geldiği İstanbul'da eski başkan Aziz Yıldırım'la bir araya gelerek hasret giderdi. Brezilyalı oyuncu bir gün önce de Kadıköy'e giderek stadı gezdi.

Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni'den vefa! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'ı ziyaret etti - 2. Resim

KOCAMAN'LA DA BİR ARAYA GELDİ

Baroni, Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman ile de görüştü. 

Kaynak: HABER MERKEZİ

KVKK’dan kritik uyarı: Borçlu yakınını arayana ceza kapıda!Fed Başkanı Powell'ın konuşması ne zaman? Küresel piyasalar merakla bekliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'ın eski yıldızı Süper Lig'e geri döndü! Jackson Muleka imzayı attı - SporBeşiktaş'ın eski yıldızı Süper Lig'e geri döndü!Silmek zorunda kaldı! Galatasaray ile anılan Manuel Akanji'den transfer iddialarına flaş cevap - SporGalatasaray ile anılıyordu, silmek zorunda kaldı!5 farklı ülke, 5 takım! Galatasaray'dan ayrıldı, yeni adresi şaşırttı - Spor5 ülke, 5 takım! G.Saray'dan ayrıldı, yeni adresi şaşırttıFenerbahçe haberleri çıktı, Beşiktaş'a "evet" dedi! Değeri 15 milyon euro - SporF.Bahçe haberleri çıktı, Beşiktaş'a "evet" dediRıdvan Yılmaz eve mi dönecek? Beşiktaş cephesinde bomba iddia - SporRıdvan Yılmaz eve mi dönecek? Beşiktaş cephesinde bomba iddiaTrabzonspor'da bir transfer daha! Resmi açıklama: Sözleşme detayları belli oldu - SporTrabzonspor'da transfer! Resmi açıklama: Bonservis...
Sonraki Haber Yükleniyor...