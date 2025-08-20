Fenerbahçe haberleri çıktı, Beşiktaş'a "evet" dedi! Değeri 15 milyon euro

Beşiktaş'ın, geçtiğimiz haftalarda adı Fenerbahçe ile anılan Armand Lauriente'nin transferinde önemli mesafe kaydettiği konuşuluyor. Sol kanatta görev yapan 26 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI

Sport Mediaset'in haberine göre; Fransız futbolcu, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. Siyah-beyazlı kulüp ile Sassuolo arasında görüşmelerin sürdüğü belirtilen haberde, 2 kulübün talepleri arasındaki farkın henüz kapanmadığı aktarıldı.

17 MİLYON EURO BONSERVİS

Sassuolo Kulübü'nün 20 milyon euro bonservis talebine, Beşiktaş'ın 17 milyon euroluk teklif ile karşılık verdiği öne sürüldü.