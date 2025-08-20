Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe haberleri çıktı, Beşiktaş'a "evet" dedi! Değeri 15 milyon euro

Fenerbahçe haberleri çıktı, Beşiktaş'a "evet" dedi! Değeri 15 milyon euro

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe haberleri çıktı, Beşiktaş&#039;a &quot;evet&quot; dedi! Değeri 15 milyon euro
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi ve Taylan Bulut'ı renklerine bağlayan Beşiktaş, kanat transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen 26 yaşındaki Fransız oyuncu Armand Lauriente ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Beşiktaş'ın, geçtiğimiz haftalarda adı Fenerbahçe ile anılan Armand Lauriente'nin transferinde önemli mesafe kaydettiği konuşuluyor. Sol kanatta görev yapan 26 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe haberleri çıktı, Beşiktaş'a

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI

Sport Mediaset'in haberine göre; Fransız futbolcu, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. Siyah-beyazlı kulüp ile Sassuolo arasında görüşmelerin sürdüğü belirtilen haberde, 2 kulübün talepleri arasındaki farkın henüz kapanmadığı aktarıldı.

Fenerbahçe haberleri çıktı, Beşiktaş'a

17 MİLYON EURO BONSERVİS

Sassuolo Kulübü'nün 20 milyon euro bonservis talebine, Beşiktaş'ın 17 milyon euroluk teklif ile karşılık verdiği öne sürüldü.

