Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

- Güncelleme:
Haberler

Fenerbahçe - Benfica maçı bu akşam ekranlara gelecek! Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı için Fenerbahçe Portekiz temsilcisi Benfica ile sahaya çıkacak. Şampiyonlar Ligi play-off tek maç mı merak eden futbolseverler şimdi ise Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevabını araştırıyor.

FENERBAHÇE - BENFİCA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica ile kritik bir rövanş maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmanın ardından turu geçmek için Lizbon’a gidecek.

Fenerbahçe - Benfica rövanş mücadelesi 27 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE - BENFİCA RÖVANŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak rövanş maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Mücadele her iki ekip için de turu geçme açısından oldukça kritik.

Sarı-lacivertliler Lizbon’daki Estádio do Sport Lisboa e Benfica sahasında oynanacak karşılaşmada ligdeki akıbetini belirleyecek.

FENERBAHÇE - BENFİCA RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Benfica rövanş karşılaşması UEFA’nın belirlediği yayın anlaşmaları kapsamında futbolseverlerle buluşacak.

Maçın TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacağı öngörülüyor. Rövanş maçı canlı yayın bilgileri netleştiğinde haberimizde yer verilecek.

