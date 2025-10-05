Newcastle United - Nottingham Forest maçı hangi kanalda?
Güncelleme:
İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonunun 7. haftasında Newcastle United, Nottingham Forest ile kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadelede 3 puan için sahaya çıkacak takımlar, ligde avantaj sağlamak istiyor. Peki, Newcastle United - Nottingham Forest maçı hangi kanalda? İşte yayın bilgileri...
İngiltere Premier League 2025-2026 sezonunun yedinci haftasında Newcastle United, sahasında Nottingham Forest'I ağırlıyor
Her iki takımda üç puan için sahaya çıkıyor. Futbolseverler "Newcastle United - Nottingham Forest maçı hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor
NEWCASTLE UNITED-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 7. haftasında oynanacak Newcastle United-Nottingham Forest maçı başladı.
St. James' Park'ta oynanacak Newcastle United-Nottingham Forest maçı beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
NEWCASTLE UNITED-NOTTINGHAM FOREST MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU
Nottıngham Forest: Sels, Williams, Morato, Ndoye, Jair Cunha, Milenkovic, Savona, Anderson, Gibbs-White, Yates, Wood
Newscastle: Pope, Tripper, Botman, Gordon, Thiaw, Elange, Burn, Joelinton, Tonali, Guimaraes, Woltermade
