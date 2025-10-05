Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Karagümrük - Gaziantep FK maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Karagümrük - Gaziantep FK maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Karagümrük - Gaziantep FK maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig 8.haftasında kritik mücadele için Fatih Karagümrük, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. İstanbul ekibi galibiyetle moral depolamayı amaçlayan hedeflerken, deplasman ekibi çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. "Karagümrük – Gaziantep FK maçı hangi kanalda yayınlanacak?" sorusuna cevap aranıyor.

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Karagümrük, 5 Ekim 2025 Pazar günü evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Son haftalarda kritik performans sergileyen İstanbul ekibi, alt sıralarda farkı açmak ve moral kazanmak istiyor. 

Gaziantep FK deplasmanda puan alarak çıkışını sürdürmeyi ve üst sıralara yaklaşmayı amaçlıyor. 

Fatih Karagümrük Gaziantep FK ile karşılaşacak!

KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? 

Karagümrük ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadele 5 Ekim 2025 Pazar günü (Bugün) Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, saat 17.00'de başladı.

Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır, görev yapacak. Karagümrük ile Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Karagümrük – Gaziantep FK maçı hangi kanalda yayınlanacak? - 2. Resim

FATİH KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Karagümrük: Grbic, Atakan, Berkay, Johnson, Tresor, Tiago, Larsson, Nikoloz, Balkovec, Muhammed, Gray.

Gaziantep FK: Burak, Luis Perez, Camara, Arda, Melih, Bayo, Kozlowski, Lungoyi, Abena, Maxim, Rodrigues.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Antalya'da acı olay! Falezlerden düşen kadın öldü, kimliği araştırılıyorGaziantep'te kardeşini maket bıçağı katletti!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? İşte 2025 resmi tatil takvimi! - Haberler28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? İşte 2025 resmi tatil takvimi!İnci Taneleri bitti mi, ne zaman başlayacak? İnci Taneleri için karar verildi - Haberlerİnci Taneleri bitti mi, ne zaman başlayacak? İnci Taneleri için karar verildiNewcastle United - Nottingham Forest maçı hangi kanalda? - HaberlerNewcastle United - Nottingham Forest maçı hangi kanalda?2026 İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman, hangi tarihte başlıyor? - Haberler2026 İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman, hangi tarihte başlıyor?Formula 1 Singapur GP başladı mı, hangi kanalda? Oscar Piastri, Lando Norris, Max Verstappen ve George Russell piste çıkıyor - HaberlerFormula 1 Singapur GP başladı mı, hangi kanalda? Oscar Piastri, Lando Norris, Max Verstappen ve George Russell piste çıkıyorPrens 4. sezon ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Prens yeni sezon için heyecan dorukta! - HaberlerPrens 4. sezon ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Prens yeni sezon için heyecan dorukta!
Sonraki Haber Yükleniyor...