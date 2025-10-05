Karagümrük - Gaziantep FK maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig 8.haftasında kritik mücadele için Fatih Karagümrük, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. İstanbul ekibi galibiyetle moral depolamayı amaçlayan hedeflerken, deplasman ekibi çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. "Karagümrük – Gaziantep FK maçı hangi kanalda yayınlanacak?" sorusuna cevap aranıyor.
Trendyol Süper Lig 8. haftasında Karagümrük, 5 Ekim 2025 Pazar günü evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Son haftalarda kritik performans sergileyen İstanbul ekibi, alt sıralarda farkı açmak ve moral kazanmak istiyor.
Gaziantep FK deplasmanda puan alarak çıkışını sürdürmeyi ve üst sıralara yaklaşmayı amaçlıyor.
KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Karagümrük ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadele 5 Ekim 2025 Pazar günü (Bugün) Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, saat 17.00'de başladı.
Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır, görev yapacak. Karagümrük ile Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
FATİH KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ
Karagümrük: Grbic, Atakan, Berkay, Johnson, Tresor, Tiago, Larsson, Nikoloz, Balkovec, Muhammed, Gray.
Gaziantep FK: Burak, Luis Perez, Camara, Arda, Melih, Bayo, Kozlowski, Lungoyi, Abena, Maxim, Rodrigues.