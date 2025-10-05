Bu akşam hangi diziler var? 5 Ekim TV yayın akışı belli oldu
Bu akşam televizyonda hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. İzleyiciler, Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, NOW TV ve TV8 'n prime tine yayın akışını yakından takip ediyor.
5 Ekim akşamı TV yayın akışı belli oldu. İzleyiciler Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, NOW TV ve TV8 'de hangi diziler, filmler ve yarışma programlarının ekrana geleceği araştırılıyor.
Televizyon başında keyifli vakit geçirmek isteyenler "Bu akşam hangi diziler var?" sorusuna cevap arıyor.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Bu akşam Kanal D'de Uzak Şehir'in tekrar bölümü, TRT 1'de Cennetin Çocukları, Star TV'de Çarpıntı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Show'da Veliaht, TV8'de MasterChef ve NOW'da Ben Leman yayınlanacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Cennetin Çocukları
00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02.10 Seksenler
03.15 Gönül Dağı
KANAL D YAYIN AKIŞI
15.30 Eşref Rüya
18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Uzak Şehir
23.15 Arka Sokaklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
19:00 Star Haber
20:00 Çarpıntı
04:00 Türk Müziği
04:45 Dürüye'nin Güğümleri
ATV Yayın Akışı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aynadaki Yabancı
03:00 Kardeşlerim
05:30 Bir Gece Masalı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Veliaht
23.15 Bahar
TV8 YAYIN AKIŞI
10.00 Gazete Magazin
14.15 İtiraf Et
16.15 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm
NOW TV YAYIN AKIŞI
20.00 Ben Leman
23.00 Kıskanmak
01.30 Ben Leman
04.00 İnadına Aşk