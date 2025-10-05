Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Bu akşam hangi diziler var? 5 Ekim TV yayın akışı belli oldu

Bu akşam hangi diziler var? 5 Ekim TV yayın akışı belli oldu

- Güncelleme:
Bu akşam televizyonda hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. İzleyiciler, Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, NOW TV ve TV8 'n prime tine yayın akışını yakından takip ediyor.

5 Ekim akşamı TV yayın akışı belli oldu. İzleyiciler Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, NOW TV ve TV8 'de hangi diziler, filmler ve yarışma programlarının ekrana geleceği araştırılıyor.

Televizyon başında keyifli vakit geçirmek isteyenler "Bu akşam hangi diziler var?" sorusuna cevap arıyor.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D'de Uzak Şehir'in tekrar bölümü, TRT 1'de Cennetin Çocukları, Star TV'de Çarpıntı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Show'da Veliaht, TV8'de MasterChef ve NOW'da Ben Leman yayınlanacak.

Cennetin Çocukları dizisi nerede çekiliyor, hangi köyde? Ayvalık sahneleri dikkat çekti | Türkiye Gazetesi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Cennetin Çocukları

00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

02.10 Seksenler

03.15 Gönül Dağı

KANAL D YAYIN AKIŞI

15.30 Eşref Rüya

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Uzak Şehir

23.15 Arka Sokaklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

19:00 Star Haber
20:00 Çarpıntı
04:00 Türk Müziği
04:45 Dürüye'nin Güğümleri

ATV Yayın Akışı

19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aynadaki Yabancı
03:00 Kardeşlerim
05:30 Bir Gece Masalı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Veliaht
23.15 Bahar

TV8 YAYIN AKIŞI

10.00 Gazete Magazin
14.15 İtiraf Et
16.15 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

NOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 Ben Leman

23.00 Kıskanmak

01.30 Ben Leman

04.00 İnadına Aşk

Kaynak: Türkiye Gazetesi

