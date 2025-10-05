Merakla beklenen yeni dizi Ben Leman, yıllar sonra memleketine dönen bir öğretmenin, geçmişin gölgeleriyle yüzleştiği heyecan dolu ve dramatik hikayesiyle ekrana geliyor.

Başrolünde Burçin Terzioğlu'nun yer aldığı dizide dostluk, ihanet ve yeniden doğuş temalarıyla ön plana çıkıyor. Leman'ın kasabaya dönüşünün ardından sakin görünen hayatların altında bir dizi çatışma ve sırlar gün yüzüne çıkıyor.

Eski arkadaşlar Şahika, Mine ve Suzi'nin yeniden buluşması, her karakterin farklı kader çizgilerini ele hayata geçiriyor. Özellikle "Ben Leman uyarlama mı, gerçek hikaye mi?" sorusu arama motorlarında sorgulatılıyor.

BEN LEMAN UYARLAMA MI, GERÇEK HİKAYE Mİ?

Ben Leman dizisinin uyarlama mı yoksa gerçek bir hikayeye mi dayandığı henüz resmi olarak doğrulanmadı. Ancak dizinin ögün senaryo ve karakterler üzerinden ilerlediği, tamamen Türk yapımı bir drama olduğu tahmin edilmektedir.

Ben Leman dizisinin yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, yönetmenliğini Semih Bağcı, hikayesi ise Yekta Torun'a aittir.

BEN LEMAN HANGİ DİZİLERE BENZİYOR?

Ben Leman, kasabaya dönüş ve geçmişle yüzleşme teması üzerinden izleyicisine duygusal bir drama sunuyor. Benzer temalara sahip Sandık Kokusu, Güller ve Günahlar, Kızılcık Şerbeti ve Masumlar Apartmanı dizilerini seven izleyicilerin ilgisini çekebilir.