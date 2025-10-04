Ben Leman dizisi oyuncuları ve karakterleri kim? İlk bölüm bu akşam!

Yeni sezonun iddialı yapımlarından Ben Leman, izleyiciyi Ege’nin sakin kasabalarında geçen gizemli bir hikayeye davet ediyor. Yekta Torun’un orijinal hikayesini kaleme aldığı dizide, Burçin Terzioğlu başrolde yer alıyor.

BEN LEMAN DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu, Tansel Öngel ve Şebnem Sönmez yer alıyor. Kadroda ayrıca Hüseyin Soysalan, Neriman Uğur, Durukan Çelikkaya, Erhan Alpay, Merve Ateş, Gökçe Güneş Doğrusöz, Ceren Ayruk, Kaan Akkaya gibi başarılı isimler bulunuyor.

Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, senaryosunu Yekta Torun ve Hilal Yıldız, yönetmenliğini ise Semih Bağcı üstleniyor. Dizinin çekimleri İzmir’in Sığacık ve Seferihisar bölgelerinde yapılıyor.

BEN LEMAN DİZİSİ KARAKTERLERİ

Leman - Burçin Terzioğlu

İdealist ve güçlü bir öğretmen olan Leman, geçmişinde yaşadığı trajik bir olayın izini sürmek için Güzelköy’e gelir. Bu yolculuk onu intikamın eşiğine taşır.

Demir - Özgür Çevik

Karizmatik bir cerrah olan Demir, yıllar önce terk ettiği kasabaya oğlu ile geri döner. Leman’la yolları kesiştiğinde, geçmişin sırları yeniden açılır.

Mine - Selin Şekerci

Neşeli ve enerjik yapısıyla kasabanın dikkat çeken isimlerinden biridir. Ancak dışarıdan görünen mutluluk, içinde saklı sırları gizler.

Şahika - Duygu Sarışın

Kasabanın belediye başkanı olan Şahika, hırsı ve zekasıyla tanınır. Leman’ın dönüşüyle birlikte hem geçmiş hem de vicdanıyla yüzleşir.

Suzi - Gökçe Eyüboğlu

Kasabanın neşesi olarak bilinen radyo programcısı Suzi, özgür ruhlu tavırlarıyla dikkat çeker. Ancak beklenmedik bir gelişmeler hayatını altüst eder.

Güney - Tansel Öngel

Güç ve para tutkusu uğruna her şeyi yapabilecek kadar kararlı bir adam. Geçmişte sakladığı sırrın ortaya çıkmasıyla büyük bir hesaplaşmanın içine sürüklenir.

Meryem -Şebnem Sönmez

Talihsiz bir olay sonrası hayatı değişen Meryem, kızı Leman’la duygusal bir bağ kurar. Ancak anne-kız rolleri yer değiştirir.

Ada - Ceren Ayruk

Şahika’nın kızı Ada, hikayede genç kuşağı temsil eden karakterlerden biri olarak yer alır.

BEN LEMAN DİZİSİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Ben Leman dizisi, 4 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00’de NOW TV ekranlarında ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.