Ben Leman nerede çekiliyor? Çekim yerleri merak edildi

NOW TV’nin merakla beklenen yeni dizisi Ben Leman, Ege kıyılarının yer aldığı görüntüleriyle dikkat çekti. İzleyiciler 'Ben Leman nerede çekiliyor' merak ederken setin kurulduğu ilçe ve köylerde gündeme geldi. Dizi, 4 Ekim Cumartesi akşamı yayın hayatına başlıyor.

Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Selin Şekerci, Duygu Sarışın ve Gökçe Eyüboğlu'nun yer aldığı Ben Leman dizisi çekim yerleri ve setin kurulduğu mekanlar merak edildi.

BEN LEMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ben Leman dizisinin çekimleri İzmir’in Ege’ye kıyısı olan ilçelerinde gerçekleşiyor. Özellikle Seferihisar’ın Sığacık bölgesi, dizi için öne çıkan lokasyonlardan biri olarak gündeme geldi. 

Ayrıca Urla ve Seferihisar’ın yanı sıra bazı kaynaklar Güzelbahçe ilçesinden de sahnelerin çekildiğini aktarıyor. Kolej sahnesi için Güzelbahçe'de bir okul binasının kullandığı sosyal medyada iddia edildi. 

Ben Leman nerede çekiliyor? Çekim yerleri merak edildi - 1. Resim

BEN LEMAN HANGİ İLÇEDE ÇEKİLİYOR?

İzmir’in Urla ilçesi, dizi ekibinin lokasyon tercihleri arasında başı çekiyor. Senaryo gereği kasaba atmosfere sahip sahneler burada kurgulanıyor. Seferihisar’ın Sığacık mahallesi ise dar sokakları, tarihi konakları ve sahil dokusuyla dizide sıkça karşımıza çıkacak ilçelerden biri olarak öne çıkıyor. Buna ek olarak Güzelbahçe ilçesinde de çekimlerin yapıldığı biliniyor. 

Ben Leman nerede çekiliyor? Çekim yerleri merak edildi - 2. Resim

BEN LEMAN DİZİSİ KONUSU NE?

Ben Leman’ın hikayesi, yıllar sonra memleketine dönen bir öğretmen olan Leman’ın geçmişin gölgeleriyle yüzleşmesini merkezine alıyor.

Leman’ın dönüşüyle birlikte eski arkadaşları Şahika, Mine ve Suzi ile kesişen yollar, sırların, pişmanlıkların ve karmaşık ilişkilerin yeniden ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Dizi, dışarıdan sakin görünen bu kasabanın derin çatışmalarını ve duygusal hesaplaşmaları izleyiciye aktaracak.

Ben Leman nerede çekiliyor? Çekim yerleri merak edildi - 3. Resim

BEN LEMAN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Başrolde Burçin Terzioğlu (Leman) yer alıyor. Kadrodaki diğer önemli isimler arasında Selin Şekerci, Duygu Sarışın ve Gökçe Eyüboğlu dikkat çekiyor. Özgür Çevik de Demir karakteriyle dizide yer alacak. Diğer rollerde, Tansel Öngel, Şebnem Sönmez, Hüseyin Soysalan, Neriman Uğur, Durukan Çelikkaya, Güneş Hayat, Erhan Alpay, Merve Ateş, Gökçe Güneş Doğrusöz, Ceren Ayruk, Kaan Akkaya, Deniz Gürkan, Duygu Üstünbaş, Sena Başdoğan ve Tahir Yılmaz gibi birçok isim yer alıyor.

