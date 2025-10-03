Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaosun Anatomisi 2. bölüm ne zaman? Serra Arıtürk ve Aytaç Şaşmaz oynuyor

Kaosun Anatomisi 2. bölüm ne zaman? Serra Arıtürk ve Aytaç Şaşmaz oynuyor

- Güncelleme:
Kaosun Anatomisi 2. bölüm ne zaman? Serra Arıtürk ve Aytaç Şaşmaz oynuyor
Türkiye Gazetesi

HBO Max'in yerli yapımı Kaosun Anatomisi, ilk bölümüyle ses getirmişti. Dizi, yeni bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Suç ve dram dolu hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Dizinin takipçileri Kaosun Anatomisi yeni bölüm tarihlerini ve 2. bölümün yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor.

Aytaç Şaşmaz, Serra Arıtürk gibi isimlerin yer aldığı Kaosun Anatomisi dizisi yeni bölümleri yakından takip ediliyor. Dizinin 2. bölümü merak edilirken oyuncu kadrosu ve hikayesi gündeme geldi. 

KAOSUN ANATOMİSİ 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

HBO Max'in yeni gözdesi Kaosun Anatomisi, 26 Eylül 2025 Cuma günü ilk bölümüyle platforma giriş yaptı ve kısa sürede yoğun ilgi gördü. Resmi takvim ve dizinin duyurularına göre, 2. bölüm 3 Ekim 2025 Cuma günü yayınlandı. 

Kaosun Anatomisi 2. bölüm ne zaman? Serra Arıtürk ve Aytaç Şaşmaz oynuyor - 1. Resim

KAOSUN ANATOMİSİ OYUNCULARI

Aytaç Şaşmaz

Serra Arıtürk

Erol Babaoğlu

Diren Polatoğulları

İlker Kızmaz

Derin Beşikçioğlu

Meriç Rakalar

Galip Erdal

Onur Yalçınkaya

Beyti Engin

Serkan Taştemur

Deniz Barut

Kaosun Anatomisi 2. bölüm ne zaman? Serra Arıtürk ve Aytaç Şaşmaz oynuyor - 2. Resim

KAOSUN ANATOMİSİ KONUSU NE?

Kaosun anatomisi genç ve idealist doktor Ozan'ın hayatını merkeze alan bir suç, dram ve aksiyon dizisidir. Kız kardeşinin şüpheli ölümüyle sarsılan Ozan, şehrin karanlık yüzüyle karşı karşıya gelir. Bu süreçte yolu yasadışı işlerle uğraşan Kenan'la kesişir. Hikaye, Ozan'ın acil servisteki günlük mücadelesinden yeraltı dünyasının dinamiklerini ele alıyor. 

